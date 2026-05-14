Ay əslində hansı rəngdədir? "Artemis 2" astronavtları maraqlı müşahidələrini AÇIQLAYIB Artemis 2 missiyası zamanı Ayın görünməyən tərəfini müşahidə edən astronavtlar səthdə yaşıl və qəhvəyi çalarlar gördüklərini açıqlayıblar. Day.Az xəbər verir ki, onların sözlərinə görə, Ay düşündüyümüz kimi tam boz görünmür.
Astronavtlar xüsusilə Aristarchus platosunda fərqli rəng tonları müşahidə etdiklərini bildiriblər. Alimlər bunun Ay səthindəki minerallarla bağlı ola biləcəyini deyirlər.
NASA mütəxəssisləri hesab edir ki, bu müşahidələr Ayın geoloji keçmişi və vulkanik fəaliyyəti haqqında yeni məlumatlar ortaya çıxara bilər.
