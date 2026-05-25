Xəzərdə zəlzələ olub

Xəzər dənizində zəlzələ baş verib.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, yerli vaxtla saat 08:40-da 3,4 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.

Zəlzələnin ocağı 29 kilometr dərinlikdə yerləşib.