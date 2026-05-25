Cəbrayılın Şükürbəyli kəndinə növbəti köç olub

Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə növbəti köç karvanları yola salınıb.

Day.Az-ın məlumatına görə, doğma yurdlarına qayıdanlar indiyədək respublikanın müxtəlif bölgələrində, əsasən yataqxana, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşan ailələrdir.

Bu mərhələdə Cəbrayılın Şükürbəyli kəndinə 119 ailə olmaqla 535 nəfər köçürülüb.