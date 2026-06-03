Avokado ürək üçün xüsusilə faydalıdır – Kardioloq izah etdi
Kardioloq Dariuş Mozaffarian bildirir ki, avokado ürək sağlamlığı üçün ən faydalı tərəvəzlərdən biridir.
Day.Az-ın məlumatına görə, bunun əsas səbəbi onun tərkibində çoxlu faydalı, doymamış yağ turşularının olmasıdır.
Bu yağlar xolesterinin səviyyəsini tənzimləyir, "pis" xolesterini azaldır və ürək-damar xəstəlikləri riskini azaldır.
Avokado həmçinin lif, kalium və antioksidantlarla zəngindir. Yarım avokado gündəlik lif ehtiyacının 20%-ni ödəyir, kalium isə qan təzyiqini azaldır və natriumin mənfi təsirini neytrallaşdırır. Antioksidantlar isə xolesterinin oksidləşməsini önləyərək damarların tıxanmasının qarşısını alır.
Ekspertlər avokadonun həm tək-tək, həm də salat, smuzi, guakamol və ya sandviçlərdə istifadə olunmasının ürək sağlamlığı üçün faydalı olduğunu vurğulayır. Bu tərəvəz həm dadlı, həm də faydalı qida kimi gündəlik rasiona daxil edilə bilər.
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