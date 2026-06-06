Beyin, ürək və bağırsaq üçün ən faydalı çay: Dietoloqların seçimi
Dietoloqlara görə, qara çay beyin, ürək və bağırsağın sağlamlığını dəstəkləyən ən faydalı içkilərdən biridir.
Day.Az xəbər verir ki, bu çay polifenollar, xüsusilə teaflavinlər ilə zəngindir ki, bunlar antioksidant xüsusiyyətlərə malikdir, qan dövranını yaxşılaşdırır və ürək-damar sistemini qoruyur.
Qara çay həmçinin L-teanin adlı amin turşusu ilə beyinə fayda verir, əhvalı yaxşılaşdırır, diqqəti artırır və sakit enerji təmin edir. Bu səbəbdən qara çay, qəhvəyə nisbətən daha yumşaq stimullaşdırıcı təsir göstərir.
Bağırsaq sağlamlığı üçün də qara çay faydalıdır. Onun polifenolları bağırsaq mikroflorasına təsir göstərir, faydalı bakteriyaların inkişafını dəstəkləyir və ümumi sağlamlığı gücləndirir. Dietoloqlar əlavə şəkərsiz qara çay içməyi tövsiyə edirlər.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре