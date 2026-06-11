https://news.day.az/azerinews/1840672.html Bakı-Qəbələ-Bakı qatarı Ucarda da dayanacaq Bakı-Qəbələ-Bakı dəmir yolu marşrutu üzrə hərəkət edən qatarlara Ucar stansiyasında da hər iki istiqamətdə dayanacaq veriləcək. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-dən (ADY) məlumat yayıb. Yenilik iyulun 4-dən tətbiq olunacaq.
Bakı-Qəbələ-Bakı qatarı Ucarda da dayanacaq
Bakı-Qəbələ-Bakı dəmir yolu marşrutu üzrə hərəkət edən qatarlara Ucar stansiyasında da hər iki istiqamətdə dayanacaq veriləcək.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-dən (ADY) məlumat yayıb.
Yenilik iyulun 4-dən tətbiq olunacaq.
Hərəkət cədvəli ilə ADY-nin saytında və ya "ADY Mobile" tətbiqində tanış olmaq mümkündür.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре