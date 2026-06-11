Bakı-Qəbələ-Bakı qatarı Ucarda da dayanacaq

Bakı-Qəbələ-Bakı dəmir yolu marşrutu üzrə hərəkət edən qatarlara Ucar stansiyasında da hər iki istiqamətdə dayanacaq veriləcək.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-dən (ADY) məlumat yayıb.

Yenilik iyulun 4-dən tətbiq olunacaq.

Hərəkət cədvəli ilə ADY-nin saytında və ya "ADY Mobile" tətbiqində tanış olmaq mümkündür.