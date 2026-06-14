Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva 15 iyun - Milli Qurtuluş Günü münasibətilə paylaşım edib

Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva 15 iyun - Milli Qurtuluş Günü münasibətilə rəsmi "Instagram" səhifəsində paylaşım edib.

Day.Az paylaşımı təqdim edir: