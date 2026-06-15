https://news.day.az/azerinews/1841471.html ABŞ blokadası dərhal aradan qaldırılacaq - Tramp İran İslam Respublikası ilə saziş artıq əldə olunub. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp "Truth" sosial şəbəkəsində paylaşım edib. O, əldə olunan razılaşma münasibətilə hər kəsi təbrik etdiyini bildirib.
ABŞ blokadası dərhal aradan qaldırılacaq - Tramp
İran İslam Respublikası ilə saziş artıq əldə olunub.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp "Truth" sosial şəbəkəsində paylaşım edib.
O, əldə olunan razılaşma münasibətilə hər kəsi təbrik etdiyini bildirib.
"Bu qərarla Hörmüz boğazının ödənişsiz şəkildə açılmasına və ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin blokadasının dərhal aradan qaldırılmasına icazə verirəm. Dünya gəmiləri, mühərriklərinizi işə salın. Neft yenidən axmağa başlasın", - deyə Tramp qeyd edib.
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