https://news.day.az/azerinews/1848370.html Antibiotik vurulan 5 aylıq hamilə qadın öldü Quba Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında faciəvi hadisə baş verib. Day.Az "Shimal.news"a istinadən xəbər verir ki, 5 aylıq hamilə olan gənc qadın vəfat edib. İddialara əsasən, mərhuma antibiotik iynəsi vurulduqdan sonra vəziyyəti qəfil ağırlaşıb. Onun bir uşağının olduğu bildirilir. Məsələ ilə bağlı aidiyyəti qurumlara sorğu ünvanlanıb.
Antibiotik vurulan 5 aylıq hamilə qadın öldü
Quba Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında faciəvi hadisə baş verib.
Day.Az "Shimal.news"a istinadən xəbər verir ki, 5 aylıq hamilə olan gənc qadın vəfat edib.
İddialara əsasən, mərhuma antibiotik iynəsi vurulduqdan sonra vəziyyəti qəfil ağırlaşıb.
Onun bir uşağının olduğu bildirilir.
Məsələ ilə bağlı aidiyyəti qurumlara sorğu ünvanlanıb.
Hazırda hadisənin başvermə səbəbləri araşdırılır.
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