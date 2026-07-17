https://news.day.az/azerinews/1848637.html Ceyhun Bayramovla Sergey Lavrov arasında Moskvada təkbətək görüş keçirilir Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla rusiyalı həmkarı Sergey Lavrov arasında Moskvada təkbətək formatda görüş keçirilir. Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib. Xəbər yenilənir...
Ceyhun Bayramovla Sergey Lavrov arasında Moskvada təkbətək görüş keçirilir
Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla rusiyalı həmkarı Sergey Lavrov arasında Moskvada təkbətək formatda görüş keçirilir.
Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib.
Xəbər yenilənir...
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