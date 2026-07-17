https://news.day.az/azerinews/1848720.html İran hücumları davam etdirəcəyini bəyan edib ABŞ İranın cənub sahillərinə və Hörmüz boğazına zərbələri dayandırmayacağı təqdirdə Tehran ölkənin regiondakı obyektlərinə hücumlarını davam etdirəcək. Day.Az xəbər verir ki, bunu İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) Aerokosmik Qüvvələrinin komandanı Məcid Musəvi bəyan edib

İran hücumları davam etdirəcəyini bəyan edib

Azərbaycanca, 17 июля 2026 17:56 (UTC +04:00) 324
İran hücumları davam etdirəcəyini bəyan edib

ABŞ İranın cənub sahillərinə və Hörmüz boğazına zərbələri dayandırmayacağı təqdirdə Tehran ölkənin regiondakı obyektlərinə hücumlarını davam etdirəcək.

Day.Az xəbər verir ki, bunu İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) Aerokosmik Qüvvələrinin komandanı Məcid Musəvi bəyan edib

"Düşmənə qarşı İranın müxtəlif bölgələrindən endirdiyimiz effektiv və yüksək dəqiqliklə hədəflənmiş zərbələr cənub sahillərində və Hörmüz boğazında sabitlik bərpa olunana qədər davam edəcək", - deyə briqada generalı Məcid Musəvi xəbərdarlıq edib.

Xatırladaq ki, ABŞ-İran münasibətlərində növbəti gərginlik iyulun 8-də başlayıb. Həmin gün ABŞ Silahlı Qüvvələri Vaşinqton və Tehran arasında imzalanmış memorandumdan sonra ilk dəfə olaraq, Hörmüz boğazında ticarət gəmisinə hücuma cavab olduğu iddiası ilə İran ərazisinə bir neçə silsilə zərbə endirib. Elə həmin gün ABŞ Prezidenti Donald Tramp İranla atəşkəs rejiminin dayandırıldığını bəyan edib. Buna cavab olaraq Tehran Bəhreyn, İordaniya, Qətər, Küveyt, BƏƏ və Oman ərazisində yerləşən ABŞ obyektlərinə zərbələr endirməyə başlayıb.

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