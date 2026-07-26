https://news.day.az/azerinews/1850265.html Üç bürcün dönüş nöqtəsi: gələn həftə hər şeyi əldə edəcəklər 27 iyul - 2 avqust 2026-cı il tarixləri arasında üç bürc üçün uğurlu və dönüş yaradan bir həftə başlayır. Day.Az xəbər verir ki, astrologiyaya görə, bu dövrdə Günəş Şir bürcündə Yupiterlə uyğun mövqedə olacaq. Bu da ilin ən əlverişli astroloji təsirlərindən biri hesab edilir.

Üç bürcün dönüş nöqtəsi: gələn həftə hər şeyi əldə edəcəklər

Azərbaycanca, 26 июля 2026 00:11 (UTC +04:00) 372
Üç bürcün dönüş nöqtəsi: gələn həftə hər şeyi əldə edəcəklər

27 iyul - 2 avqust 2026-cı il tarixləri arasında üç bürc üçün uğurlu və dönüş yaradan bir həftə başlayır.

Day.Az xəbər verir ki, astrologiyaya görə, bu dövrdə Günəş Şir bürcündə Yupiterlə uyğun mövqedə olacaq. Bu da ilin ən əlverişli astroloji təsirlərindən biri hesab edilir. Bu enerji cəsarətli addımlar atanlara yeni imkanlar qazandıra bilər.

Oxatan

Keçmişdə yaşanan çətinliklər artıq arxada qalır. Qarşıdakı günlər uzun müddətdən sonra həyatınıza uğur və rahatlıq gətirə bilər. Özünüzü məhdudlaşdıran düşüncələrdən azad olacaq, yeni fürsətlərə açıq olacaqsınız. Xəyallarınızın arxasınca getmək üçün doğru zaman başlayır. Gələcəkdə bu dövrü həyatınızın ən mühüm dönüş nöqtələrindən biri kimi xatırlaya bilərsiniz.

Əkizlər

 

Bu həftə arzularınızı həyata keçirmək üçün güclü motivasiya hiss edəcəksiniz. İyulun 29-da Dolça bürcündə baş verəcək Dolunay fevralın 17-də başlayan prosesləri tamamlayacaq. İndi uzun müddətdir planlaşdırdığınız məqsədləri reallaşdırmaq üçün əlverişli şərait yaranır. Tələsmədən qurduğunuz planlar sizə istədiyiniz nəticəni gətirə bilər.

Oğlaq

Həyatınızda tamamilə yeni mərhələnin başlanğıcındasınız. Avqustun 1-də Lilitin Oxatan bürcündə Qız bürcündəki Venera ilə qovuşması intuisiya və daxili səsinizə güvənməyin vacibliyini xatırladacaq. İlk baxışda bəzi dəyişikliklər narahatlıq yaratsa da, məhz onlar sizi bolluq, uğur və yeni imkanlara aparan yola çıxara bilər. Daxilinizdəki potensialı üzə çıxarmağın vaxtı çatıb.

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В Азербайджанском национальном музее ковра проходит II международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы азербайджанского оружиеведения» - ФОТО 29 октября 20:59 (UTC+04), Культура 1 007
Заслуженная артистка Адиля Алиева награждена платиновой медалью в Париже - ФОТО 29 октября 20:47 (UTC+04), Культура 871
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Азербайджан укрепляет в рамках ОИС сотрудничество в борьбе с коррупцией - Азер Гараев 29 октября 19:25 (UTC+04), Политика 1 515
Трамп назвал выборы в Бразилии "большим позором" 29 октября 19:14 (UTC+04), В мире 1 505
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