https://news.day.az/azerinews/1851599.html Növbəti 24 saat ərzində Yer kürəsində maqnit qasırğası baş verə bilər Yaxın 24 saat ərzində Yer kürəsində maqnit qasırğasının baş verməsi ehtimalı 75 faiz təşkil edir. Bu barədə Rusiyanın "Fobos" Hava Mərkəzi məlumat yayıb. "Bəzi proqnoz modelləri Günəş küləyinin sürətinin saniyədə 600 kilometr və daha yuxarı həddə çatacağını göstərir.

Növbəti 24 saat ərzində Yer kürəsində maqnit qasırğası baş verə bilər

Azərbaycanca, 2 августа 2026 00:22 (UTC +04:00) 317
Növbəti 24 saat ərzində Yer kürəsində maqnit qasırğası baş verə bilər

Yaxın 24 saat ərzində Yer kürəsində maqnit qasırğasının baş verməsi ehtimalı 75 faiz təşkil edir.

Bu barədə Rusiyanın "Fobos" Hava Mərkəzi məlumat yayıb.

"Bəzi proqnoz modelləri Günəş küləyinin sürətinin saniyədə 600 kilometr və daha yuxarı həddə çatacağını göstərir. Belə şəraitdə geomaqnit sahəsindəki pozuntular zəif (G1) və ya orta güclü (G2) maqnit qasırğası səviyyəsinə çata bilər. Maqnit qasırğasının baş vermə ehtimalı 75 faizdir", - deyə məlumatda bildirilib.

"Fobos"un məlumatına görə, maqnit qasırğasına iyulun 30-da Günəşdə baş vermiş tac kütlə atılması səbəb ola bilər. Qasırğanın yaxın gecənin ikinci yarısında başlaması gözlənilir və onun 6-9 saat davam edə biləcəyi qeyd olunur.

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Поножовщина в колледже в Баку - ВИДЕО 5 ноября 22:41 (UTC+04), Общество 1 058
44 дня, за которыми стояли десятилетия: формула исторической Победы Азербайджана - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 5 ноября 22:30 (UTC+04), Политика 1 715
Спор между соседями закончился поножовщиной 5 ноября 22:17 (UTC+04), Общество 904
"Манчестер Юнайтед" связался с Дешамом 5 ноября 22:09 (UTC+04), Спорт 788
Баку открывает Казахстану новые пути на мировые нефтяные рынки 5 ноября 22:00 (UTC+04), Экономика 1 770
В Азербайджане скончался врач 5 ноября 21:49 (UTC+04), Общество 955
Мелания Трамп написала «личные письма» Путину и Зеленскому 5 ноября 21:38 (UTC+04), В мире 1 655
Бунт в Европе: до чего некомпетентные власти довели людей? - ОБЗОР 5 ноября 21:30 (UTC+04), В мире 1 788
Эстонские IT-компании могут выйти на рынок Азербайджана 5 ноября 21:22 (UTC+04), Экономика 1 708
Война в Карабахе: стратегия, суверенитет и Победа Азербайджана 5 ноября 21:13 (UTC+04), Политика 1 614
Qarabağ Ustası: Strategiya, Suverenlik və Azərbaycanın Qələbəsi 5 ноября 21:06 (UTC+04), Azərbaycanca 1 678
Эти лица будут получать зарплату в 3600 манатов 5 ноября 21:01 (UTC+04), Общество 5 492
Иран обсудил с Саудовской Аравией и Катаром ситуацию в регионе 5 ноября 20:59 (UTC+04), В мире 1 714
Названа команда недели Лиги чемпионов 5 ноября 20:47 (UTC+04), Спорт 794
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Победы 5 ноября 20:43 (UTC+04), Официальная хроника 876
В бакинском музее представлена экспозиция о пути к исторической Победе - ФОТО 5 ноября 20:35 (UTC+04), Культура 788
Азербайджан и Греция обсудили сотрудничество в сфере цифрового развития - ФОТО 5 ноября 20:13 (UTC+04), Экономика 1 713
"Я счастлив быть в Баку": виртуозная скрипка, рок-хиты и симфоническая энергия Дэвида Гарретта - ФОТО 5 ноября 20:11 (UTC+04), Культура 943
Сахиба Гафарова в Казахстане - ФОТО 5 ноября 20:06 (UTC+04), Политика 1 638
Шавкат Мирзиёев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву 5 ноября 20:02 (UTC+04), Официальная хроника 3 805
ЦБА и MFC обсудили развитие микрофинансирования 5 ноября 19:54 (UTC+04), Экономика 1 634
Эти дети тоже получат статус вынужденных переселенцев 5 ноября 19:49 (UTC+04), Общество 910
Казахстан отправил полимерную продукцию в Мексику через Азербайджан 5 ноября 19:47 (UTC+04), Экономика 1 675
“PAŞA Sığorta” nəqliyyat qəzalarının zərərinə görə müştərilərinə 252.400 ₼ sığorta ödənişi etdi 5 ноября 19:47 (UTC+04), Azərbaycanca 1 581
"Алиевская конституция" как показатель растущего влияния Азербайджана в Армении и регионе 5 ноября 19:35 (UTC+04), Политика 4 757
В Ашхабаде организована экскурсия на международную художественную выставку «MAMA NATURE» - ФОТО 5 ноября 19:31 (UTC+04), Культура 736
Трамп заявил о намерении оставить Хегсета главой Пентагона 5 ноября 19:20 (UTC+04), В мире 1 641
В Турции произошло вооруженное нападение, есть погибшие 5 ноября 19:07 (UTC+04), В мире 1 783
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