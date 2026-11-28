Qiymətli metallar bazarının həftəlik icmalı
Noyabrın 23-dən 27-dək Azərbaycanda qızılın bir troya unsiyasının (31.1034768 qram) qiyməti 49.2575 manat və ya 0.8 faiz artıb.
Trend-in Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) məlumatları əsasında apardığı hesablamaya görə, qızılın bir troya unsiyasının həftəlik orta qiyməti əvvəlki həftə ilə müqayisədə 259.0868 manat və ya 4.1 faiz azalaraq 6126.8374 manat təşkil edib.
Qızılın bir troya unsiyasının qiyməti:
|
Tarix
|
Qiymət
|
Tarix
|
Qiymət
|
16 noyabr
|
6572.4040
|
23 noyabr
|
6131.2540
|
17 noyabr
|
6586.1230
|
24 noyabr
|
6174.6465
|
18 noyabr
|
6435.2055
|
25 noyabr
|
6035.5525
|
19 noyabr
|
6330.3155
|
26 noyabr
|
6112.2225
|
20 noyabr
|
6005.5730
|
27 noyabr
|
6180.5115
|
Həftəlik orta qiymət
|
6385.9242
|
Həftəlik orta qiymət
|
6126.8374
Həftə ərzində Azərbaycanda gümüşün bir troya unsiyasının qiyməti 2.304 manat və ya 3.2 faiz artıb.
Gümüşün bir troya unsiyasının həftəlik orta qiyməti əvvəlki həftə ilə müqayisədə 5.60204 manat və ya 7.2 faiz azalaraq 71.7434 manat təşkil edib.
Gümüşün bir troya unsiyasının qiyməti:
|
Tarix
|
Qiymət
|
Tarix
|
Qiymət
|
16 noyabr
|
80.5325
|
23 noyabr
|
71.6571
|
17 noyabr
|
80.8286
|
24 noyabr
|
72.5165
|
18 noyabr
|
77.9609
|
25 noyabr
|
69.3451
|
19 noyabr
|
76.9193
|
26 noyabr
|
71.2372
|
20 noyabr
|
70.4859
|
27 noyabr
|
73.9611
|
Həftəlik orta qiymət
|
77.34544
|
Həftəlik orta qiymət
|
71.7434
Həftə ərzində Azərbaycanda platinin bir troya unsiyasının qiyməti 39.9925 manat və ya 1.8 faiz artıb.
Platinin bir troya unsiyasının həftəlik orta qiyməti əvvəlki həftə ilə müqayisədə 177.6483 manat və ya 7.4 faiz azalaraq 2215.2122 manat təşkil edib.
Platinin bir troya unsiyasının qiyməti:
|
Tarix
|
Qiymət
|
Tarix
|
Qiymət
|
16 noyabr
|
2512.3960
|
23 noyabr
|
2227.8585
|
17 noyabr
|
2507.7890
|
24 noyabr
|
2216.1965
|
18 noyabr
|
2390.8970
|
25 noyabr
|
2145.1450
|
19 noyabr
|
2336.2930
|
26 noyabr
|
2219.0100
|
20 noyabr
|
2216.9275
|
27 noyabr
|
2267.8510
|
Həftəlik orta qiymət
|
2392.8605
|
Həftəlik orta qiymət
|
2215.2122
Həftə ərzində Azərbaycanda palladiumun bir troya unsiyasının qiyməti 7.1315 manat və ya 0.5 faiz artıb.
Palladiumun bir troya unsiyasının həftəlik orta qiyməti əvvəlki həftə ilə müqayisədə 108.9326 manat və ya 6.7 faiz azalaraq 1508.6497 manat təşkil edib.
Palladiumun bir troya unsiyasının qiyməti:
|
Tarix
|
Qiymət
|
Tarix
|
Qiymət
|
16 noyabr
|
1670.6070
|
23 noyabr
|
1530.3230
|
17 noyabr
|
1669.1280
|
24 noyabr
|
1513.8160
|
18 noyabr
|
1619.4540
|
25 noyabr
|
1454.3840
|
19 noyabr
|
1626.3220
|
26 noyabr
|
1507.2710
|
20 noyabr
|
1502.4005
|
27 noyabr
|
1537.4545
|
Həftəlik orta qiymət
|
1617.5823
|
Həftəlik orta qiymət
|
1508.6497
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