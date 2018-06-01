Кямран Захидли выступит с дебютным концертом

Молодой певец и музыкант Кямран Захидли, популярный среди молодёжной аудитории, выступит в Баку с дебютным концертом 3 июля в 20.00 на сцене ресторана "Melody", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В рамках программы прозвучат его известные композиции "Bəla", "Sən hardasan", "Haram", а также новые произведения. Исполнитель обещает множество сюрпризов, а также участие на мероприятии приглашенных звёзд - друзей артиста. Для справок: (051) 643-08-08

Информационная поддержка - Trend.az, Day.Аz.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook