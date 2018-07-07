Замминистра культуры Азербайджана о дальнейшей работе министерства
Структура аппарата министерства культуры Азербайджана полностью сформирована, для руководства работой региональных управлений создан отдел региональной политики.
Об этом сказал замминистра культуры Рафиг Байрамов, выступая на совещании, посвященном структурным реформам в министерстве и работе региональных управлений, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, 6 июня глава государства подписал указ о деятельности минкультуры, в соответствии с которым утверждена новая структура министерства, а также установлена численность сотрудников Главного управления культуры Баку и региональных управлений культуры.
Байрамов отметил, что после последних изменений увеличится внимание к сфере культуры.
"Наша работа теперь заключается исключительно в развитии сферы культуры, правильном управлении учреждениями культуры. В отделе региональной политики создано два сектора - сектор по работе с образовательными учреждениями и сектор координации региональных управления и работы с подчиненными структурами.
Замминистра рассказал о принципах работы нового отдела региональной политики с региональными управлениями, добавил, что главная цель формирования новой структуры аппарата минкультуры - более целенаправленно и эффективно проводить культурную политику в стране, и за основные критерии взяты изучение и применение инноваций, достижений и передового опыта в управлении соответствующими сферами.
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