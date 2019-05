Культурная жизнь столицы Азербайджана всегда отличалась насыщенностью. Множество мероприятий разнообразной тематики направлены не только на внимание профессионалов. Календарь отсчитывает предпоследний год второго десятилетия XXI века и стремительность жизни полностью становится доминантой, подкрепляемой техническим прогрессом. И порой, в решении ежедневных задач, лежащих, в том числе, и в "разрезе" материальной стабильности отдельного человека, обращение к искусству, в любой его ипостаси, отодвигается на уровень "это я всегда успею, а пока что...". Мало кто из нас задумывается, что такой подход делает нашу жизнь менее насыщенной. Даже обделенной. Ведь, обращение к художественному творчеству, соприкосновение с ним, из века в век обогащало наши души, давая "пищу для размышлений" нашим сердцам.

Директора Музейного центра министерства культуры Азербайджана, заслуженного работника культуры и члена Союза художников Лиану Везирову можно отнести к числу апологетов пропаганды культуры. Каждый проект, вышедший "из-под пера" этой красивой, умной, интеллектуальной женщины - это своеобразный манифест важности гармоничного развития как отдельного человека, так и семьи в целом. Галерея искусств Музейного центра уже давно стала местом, куда приходят за красотой и желанием познавания Мира, не стоящего в статичности. Вот и она, следуя за ним, решила вывести Галерею искусств Центра на новый виток развития.

Лиана Везирова: Мы живем в очень динамичное время. Нужно успевать ориентироваться в происходящем. Нужно менять привычные "формы самоощущения". Никакие отговорки в разнообразных вариантах при попытках оправдать не желание развиваться - не приемлемы! Современные жизненные ритмы изменились "в скорости". Тот, кто не чувствует это, останется в прошлом, стереотипы которого канули в лету. Доступ к информации практически молниеносный. Этим надо пользоваться обязательно! Умение работать с информацией, обращение к ней - один из постулатов "квантового развития общества".

- И в чем здесь корреляция с Музейным центром?

- Музейный центр - не статичность! Я хочу, чтобы это пространство постоянно работало. Отдельные выставки, "привязанные" к какому-то конкретному мероприятию и проходящие в небольшой срок, одна форма для Галереи искусств нашего Центра. Но между ними случаются перерывы, и я всегда раздумывала над тем, чтобы ее великолепные выставочные залы, при возможности, были бы "вовлечены" во что-то интересное. Так появились "летние выставки", когда удалось опровергнуть на практике расхожее мнение о не посещаемости художественных галерей в это время года. Потому не удивительно, что очередной проект не заставил себя ждать.

- Вы сейчас о выставке "All for need is love...", запущенной с 20 апреля этого года?

- "All for need is love..." первая в серии выставок, которые можно определить, как "новый виток развития" Галереи искусств Музейного центра. Сама серия будет состоять из художественных произведений нашего обширного Фонда. Идея - представить любителям и ценителям искусства, в том числе и гостям нашего города, лучшие работы отечественных художников. Баку, в последние годы, стал востребованным и популярным туристическим маршрутом. Знакомство с многообразием нашей культуры - одно из интересов приезжающих. Они с удовольствием посещают различные выставочные площадки, включая и Музейный центр - средоточие нескольких интересных музеев под одной крышей. "Оживить" Галерею, сделать ее полноправной "участницей" культурной жизни города, предлагая интересные выставки - веление времени.

- Почему именно середина весны?

- Запуск настоящего проекта в апреле выбран не случайно. Для меня весна - время "сумасшествия". В хорошем смысле. Иначе множество произведений в изобразительном искусстве, музыке, кинематографе не было бы посвящено этому времени года. В жизни человека, весна - это пробуждение. А уж если отталкиваться от праздника Новруз, весна - настоящий правильный Новый год. Казалось бы, все умерло и никогда не возродиться, когда вдруг, буквально за несколько дней становишься свидетелем преображения мира. Невероятная магия природы и, можно сказать, вечная! Мы влюбляемся, чаще смотрим на небо, прислушиваемся к пению птиц, восхищаемся распускающимися цветами... Самое время для вдохновения и творчества. По моему мнению, именно весной происходят удивительные превращения в области искусства. Художники, более тонко чувствующие окружающие метаморфозы мира, преподносят обыкновенные вещи, приобретающие совершенно иное значение. За этим процессом очень интересно наблюдать. Мне нравятся метаморфозы, наполняющие разнообразием нашу жизнь. Они заставляют нас смотреть со стороны даже на себя по-другому. Открывают неизвестные нам самим личностные грани. Согласитесь, жизнь по правилам весьма скучна.

- Вам скучно?

- Случается... а вам?

- Не скажу...

- В любом случае, если художник настоящий и талант ему дан Всевышним, все время живет в атмосфере метаморфоз. "All for need is love..." - это изобразительные работы Энвера Аскерова, Фархада Гамзалиева, Инны Костиной, Эмина Аскерова, Эльдара Ибадуллаева и скульптуры Мамеда Рашидова. Вместе они передают в сюжетах своих работ тот самый иной взгляд на что-то привычное, ставшее обыденным. Даже заглядывают в будущее, как например, Энвер Аскеров. Его картины подчеркивают его разносторонность, и я его открываю для себя по сей день. В настоящей экспозиции он представлен нефтяной темой, его роскошными скалами и камнями. Присмотритесь к ним внимательно и увидите, что они написаны словно, как можно нынче говорить, в 3D формате. А ведь вряд ли сам художник задумывался о такой форме. Он просто писал собственные ощущения, опираясь на свое расширенное сознание. Будь то натюрморты или же пейзажи, его работы завораживают своей глубиной. Зовут за собой. Говорить о картинах Ирины Эльдаровой можно только в превосходной степени. Она вообще ни на секунду не останавливается, передавая личную стремительность полотнам. Она всегда рассматривает окружающее пространство и его "наполнение", ища в них новое "звучание". Меня восхищает Эмин Аскеров. Особенно своими работами в последние годы, можно сказать, ловя настоящее и перекладывая все на холст. Ему удалось удержать на уровне тему гранатов, приобретающую нарицательный оттенок.

- Сама выставка начинается, буквально, с фойе...

- И это тоже наше know how - максимальное заполнение пространства Музейного центра. Мы решили использовать межэтажность как выставочные площади. Они берут функцию лейтмотива, ведя посетителя к залам Галереи. Сейчас это роскошные цветы Инны Костиной. Красивые декоративные работы, показывающие в увеличенном формате красоту, словно ещё сильнее делающие акцент на метаморфозы природы. Они полноправные участники "All for need is love...". В дальнейшем, экспозиция между этажами будет меняться согласно новым выставкам.

- Как удается гармонично "создать изобразительное пространство" в целом здании?

- Думаю, в этом мне помогает мой "внутренний глаз". Мои человеческие глаза ограничены в восприятии целостности общего. Не буду скрывать, порой я ловлю себя на мысль, что недостаточно обладаю способностью полностью донести до зрителя задуманное. Ведь в мире есть роскошные Мастера в областях искусства, музыки, кинематографии, литературы, которые своим внутренним содержанием и "глазом" сумели предвидеть то, что останется на века. Я только учусь это чувствовать. И стараюсь делать только то, что мне предначертано и заложено в моей миссии для Музейного центра. Можно сказать, я следую своей орбите, подчиняясь законам баланса во вселенной. Когда-то я определила свою "тему" любви, гармонии, созидания. Важно при всех жизненных трудностях, существующих на сегодняшний день, охватывающих весь мир, внедрять, проповедовать, пропагандировать красоту.

- Внедрять в умы и сердца?

- Воспитание - важнейшая часть развития индивидуума. В моей биографии есть период, который я всегда вспоминаю с теплотой и ноткой ностальгии. Дом культуры медицинских работников. Один из множества на тот момент действующих, но яркий пример главной функции подобных учреждений - культурно-просветительской. Деятельность, включающая в себя эстетическое, нравственное, военно-патриотическое развитие человека, что никто не отменял и по сей день. Это должно присутствовать в любом воспитании и просвещении. В субботу и воскресенье у нас были мероприятии для всей семьи, билеты на которые распространялись по всей республике. Для этих дней создавалась специальная программа: концерты, киносеансы, посещение интересные курсов. То есть, провести плодотворно целый день для саморазвития. К сожалению, музей более специфическая организация, и требует соответствующий формат.

- Потому частью "All for need is love..." стала интерактивность для всей семьи?

- Безусловно. Прежде всего, мы ориентировались на детей, которые обязательно должны посещать музеи, галереи, обогащать свой внутренний мир. Моё твердое убеждение, "общение" с искусством надо начинать с самого юного возраста. Впрочем, возрастного ценза здесь нет и не будет! Перефразируя А.С. Пушкина, скажу, что искусству все возрасты покорны. Эту любовь можно воспитать в себе и ребенке. Так почему бы не начать этой весной? Интерактивность "All for need is love..." дает детям возможность попробовать свои силы в амплуа художника. Созданные специальные площадки в выставочных залах ориентированы на естественную потребность ребенка рисовать. Каждые субботу и воскресенье в рамках "All for need is love..." здесь твориться "художественная магия", в которой принимают участие все желающие, вне зависимости от возраста. Некоторые работы посетителей стали частью экспозиции. Приходите, посмотрите на совместное творчество предыдущих посетителей. Или успейте создать свои работы. Время для этого еще пока есть. Выставка продлится до 19 мая.

- Помимо приглашения попробовать свои силы в изобразительном искусстве, чем радует "All for need is love..."?

- Я очень хочу, чтобы к нам приходили всей семьей и проводили несколько часов в атмосфере красоты и гармонии. Мы "вплели в канву новой формы жизни" Галереи искусств возможность общения. Как между собой, так и наедине с самим собой. Тишина и уют наших выставочных залов располагает к неторопливости. А потому мы предложили посетителям времяпровождение за книгами по искусству, художественными каталогами, в том числе, уже прошедших выставок Галереи. Пусть даже кто-то не побывал на них...

- А вдруг маленькие художники для своих произведений решат использовать стену?

- Идея интересная, безусловно... Правда в данной выставке не желательна. А так, надо будет продумывать новую форму пространства в подготовке к следующему проекту. И кто знает (смеется)...

- Общение предполагает некую двусторонность.

- Нам будет приятно узнавать предложения от посетителей. Чтобы они хотели "получить от нас". Может кто-то подтолкнет к новым формам художественных проектов в пространстве нашего Центра. Свои отзывы и пожелания можно записать в Книгу отзывов. Современность музея в его востребованности. Мы предлагаем работать над этим сообща.

- Музейный центр подключился к системе www.iticket.az.

- В начале беседы я отмечала веления времени. Система on-line всё больше занимает места в решении множества моментов повседневности. Отставать не в наших правилах. Тем более, наш министр уделяет большое внимание доступности для каждого, включая иностранных гостей. Он часто затрагивает тему технического переоснащения музеев. Их перевооружении. Я считаю, что компания, взявшая на себя обеспечение электронными билетами на множество разнообразных мероприятий театров, концертных площадок и других. В этой линейке непременно должны присутствовать музеи. Любой, кто собирается посетить Азербайджан, должен владеть информацией "что и где происходит" и иметь к этому доступ. Практика доказала, что музеи сами не способны охватить широкую аудиторию. Подключение к этой системе - шаг логичный и закономерный. Ко всему прочему, это дополнительная площадка, помимо сайта самого Музейного центра, где можно найти развернутую информацию о наших мероприятиях. А ведь аудитория этого ресурса огромна. Скажу более, практически на следующий день нашего "равноправия" на iticket.az в Музейный центр пришли несколько иностранных туристов. И это, не смотря на момент возведения конструкций для Формулы-1, ограничивших подход к нам.

- Приятно?

- Меня радует каждый посетитель (улыбается).

- Увеличение числа посетителей означает больший объем работы...

- Работы мы не боимся. Я никогда не скрывала своей каждодневной радости от мысли, что иду на работу. И это чувство сопровождает меня на протяжении всей моей профессиональной деятельности. В частности, руководителя Музейного центра в течении двадцати двух лет.

- Что-то новое на смену "All for need is love..." задумали?

- Не сомневайтесь (смеется). В планах много проектов. И дай Всевышний суметь их реализовать в полной мере.

- Для чего вам все это? Не проще ли просто сидеть в кресле руководителя и раздавать указания.

- А кто же даст мне просто сидеть? (смеется) Я пришла сюда не для простого времяпровождения с ожиданием окончания рабочего дня. Я пришла сюда для того, чтобы творить от слова "творчество"!

Татьяна Иванаева