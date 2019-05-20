В Gazelli Art House состоялось открытие выставки американского художника Стенли Кассельмана "Лабиринты света" (Labyrinths of Light), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Представленная композиция - плод 4-летних исследований художника Стенли Кассельмана под кураторством Дэвида Анфэма.

"Инновация или смерть - эта простая мысль навязчиво лезет в мою голову. Мне до слез надоело переделывать одно и то же. Но именно поэтому мои работы находятся в постоянном процессе развития", - говорит Стенли Кассельман.

Это вторая по счету персональная выставка Кассельмана в галерее Gazelli Art House Баку, включающая в себя краткую подборку работ серий "Частота" (Frequency), "Без имени - Присутствие" (Untitled-Presence), "День первый" (Day One) и "Жидкость" (Liquid).

"Со времени нашего первого совместного показа в 2014 году Стенли непрерывно расширял границы движения процесса создания и воссоздания своих работ, достигая невероятных высот в конечном результате!", - отметила учредитель и генеральный директор Gazelli Art House Мила Аскерова.

На протяжении всей своей карьеры Кассельман черпал вдохновение, увлекаясь свойствами света. Практика создания Кассельманом живописи с использованием слабой подсветки началась 25 лет назад с изучения им витражей Вестминстерского аббатства. Впоследствии он сфокусировался на создании работ с полиэфирным экраном и стал первым в этой области. Кассельман запечатлел различные свойства света через свои смелые крупномасштабные абстрактные картины, изобилующие холмами, долинами, пиками и впадинами. Эти красочные лабиринты в сериях "Частота" (Frequency) и "Без имени-Присутствие" (Untitled-Presence) оригинально передают поверхностное натяжение и абстракции.

Кассельман выбрал весьма трудоёмкий способ наложения краски слой за слоем, работая с инструментами, выполненными им самим, как, например, при создании серии "День первый" (Day One). В результате ему удалось передать тонкие изменения цвета, линий и формы как в минималистичной, так и в насыщенной детализированной манере.

"Новые композиции из серии "Жидкость" (Liquid) включают в себя промышленный процесс, известный как хромированное распыление - нанесение нитрата серебра специальным средством на водной основе на поверхность для получения отражающего зеркального покрытия. В руках Кассельмана работы превращаются в путешествие по фантастическому лабиринтному ландшафту, излучающему свет", - отметил куратор проекта Дэвид Анфэм.

Выставка продлится до 2 ноября.

Стенли Кассельман родился в городе Финикс (штат Аризона, США) в 1963 году. Его работы выставляются и находятся в коллекциях музеев по всему миру, включая Фонд искусства имени Фредерика Вейсмана в Лос-Анджелес (Калифорния), Новоорлеанский музей искусств в Новом Орлеане (Луизиана), Борусан-музей Современного искусства в Стамбуле (Турция).

Дэвид Анфэм - старший консультант и куратор музея Клиффорда-Стилла в Денвере, а также управляющий директор организации Art Exploration Consultancy ltd. в Лондоне. В число публикаций Дэвида Анфэма входят Mark Rotko - The Works on Canvas: Catalogue Raisonne (Марк Ротко - Работы на холсте), вышедшие в 1998 году. Совсем недавно Анфэм выступил в качестве куратора выставки Abstract Expressionism (Абстрактный экспрессионизм) в Королевской Академии Искусств в Лондоне (2016-17 гг.).

Gazelli Art House поддерживает широкий круг международных художников, представляя широкую и динамичную программу разнообразной аудитории через глобальные публичные проекты и выставочные площадки в Лондоне и Баку. Gazelli Art House основан в 2003 году в Баку, и первыми здесь выставлялись работы азербайджанских художников. После проведения концептуально связанных друг с другом зарубежных выставок в Лондоне в марте 2012 года учредитель и руководитель галереи Gazelli Art House Мила Аскерова основала постоянное выставочное пространство в Лондоне на улице Дауэр-стрит. В 2017 году в Баку открылось новое модернизированное пространство галереи, которое представляет собой амбициозную ежегодную программу, демонстрирующую как местных, так и зарубежных художников. Представляя таких художников, как Азиз и Кучер, Дерек Бошйер, Стенли Кассельман, Франческо Джодис, группа Ресайкл, Каллиопи Лемос, Нияз Наджафов, Саад Гуреши, а также многих других, галерея построила последовательную и разнообразную программу с художниками, работающими в области скульптуры, фотографии, живописи, видео, перформанса и виртуального искусства.