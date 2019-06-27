Ожидается, что несколько мест в Азербайджане будут выдвинуты в репрезентативный список Нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщает в четверг Trend, это сказал министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев на форуме менеджеров по памятникам, проходящем в рамках 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, передает Day.Az.

Министр сказал, что в настоящее время ведется работа по включению в список Ханского дворца и старой части города Шеки. "Этот вопрос будет обсуждаться в Баку, и мы надеемся, что результат будет положительным. Есть несколько вариантов, и некоторые из них имеют недостатки, но после их исправления, они будут снова рассмотрены. Мы постараемся решить эту проблему", - сказал Гараев.

По словам министра, речь идет о выдвижении Ираном, в качестве кандидатуры, лесов Гирканского национального парка: "Мы хотим представить азербайджанскую часть леса этого парка, как единое пространство. Это вопрос будущего. Мы также планируем включить в список мавзолеи Нахчывана. В настоящее время эти места находятся в нормальном состоянии. Должен пойти процесс научного обоснования".

Гараев добавил, что согласно Конвенции всемирного наследия ЮНЕСКО, в Список всемирного наследия включено свыше тысячи памятников на площади более 276 миллионов гектаров.

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