Театр без границ - это многообразие в едином. Свободная парящая Жизнь. Разные яркие характеры, объединённые желанием играть, радоваться, воплощающиеся и развоплощающиеся, талантливые и уникальные. Чему учат? Быть самим собой, играть по-настоящему и с удовольствием.

В рамках третьего Международного театрального фестиваля M.A.P., организованного Пространством современного искусства YARAT при партнерской поддержке компании Bakcell, в Баку начались большие гастроли Государственного академического театра им. Е. Вахтангова. Коллектив представляет три спектакля - "Евгений Онегин" (1-3 сентября) в постановке Римаса Туминаса на сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра, Крик лангусты" (3 сентября) в постановке Михаила Цитриняка " и "Медея" (4 сентября) - на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна.

Куратор и художественный руководитель фестиваля M.A.P. Кямран Шахмардан в интервью Trend отметил, что стирая границы между различными театральными формами, организаторы хотят продемонстрировать богатство инструментальной палитры современного театра: от уличного балагана до оперы и балета, от аудиовизуальной продукции до клоунады, передает Day.Az.

"Театр - это душа и зеркало общества! Концепция фестиваля - это уникальная возможность свободного выбора для бакинского зрителя из всей богатой палитры театрального искусства, его эмоциональной и эстетической составляющей. Мы недооцениваем нашего зрителя. Не говорите, что он не поймет. Вначале дайте возможность увидеть, а уже потом делайте выводы. Мы обязательно учитываем новые тенденции в театральном мире и стараемся удивлять и доставлять удовольствие азербайджанскому зрителю новыми идеями. Поэтому за эти три года Пространство современного искусства YARAT представляет зрителям самые лучшие спектакли и коллективы, дает возможность творческого выбора и развития", - сказал Кямран Шахмардан.

По его словам, как и в предыдущие два сезона, фестиваль охватит все главные театральные площадки города и ознакомит зрителей с наиболее яркими постановками, появившимися за последние несколько лет. В программе 18 спектаклей, представляющих самые разные жанры и направления - от драмы, современного танца, физического театра и кукольных представлений до клоунады и музыкальных постановок с элементами циркового шоу.

"Нам очень хочется показать новые тенденции, течения, открытия, новые жанры театрального искусства - не только жителям Азербайджана, но и многочисленным гостям города. Я очень благодарен Пространству современного искусства YARAT и лично Аиде Махмудовой за возможность передать свои знания и свой опыт азербайджанскому зрителю. М.А.Р. - это театральный праздник всех людей", - добавил Кямран Шахмардан.

Фестиваль M.A.P. - аббревиатура означает music (музыка), art (искусство) и performance (перформанс) - сочетая различные формы театрального искусства с целью помочь зрителям разобраться в тонкостях широкого спектра форм современного театра, является платформой для общения, обучения, обмена знаниями и опытом.

Фестиваль официально откроется 10 октября спектаклем "Сборище сумасшедших" режиссера Кямрана Шахмардана, который переосмыслил одноименную пьесу классика азербайджанской литературы Джалила Мамедгулузаде, наполнив ее новым, актуальным для современного общества звучанием, музыкой и драйвом.

Фестиваль будет проходить на 7 театральных площадках: Азербайджанский государственный академический музыкальный театр; Азербайджанский государственный академический русский драматический театр; Творческая сцена UNS; Центр современного искусства YARAT; Азербайджанский государственный кукольный театр; Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр; Оперная студия при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

В этом году участниками фестиваля стали - Государственный академический театр им. Е. Вахтангова (Россия), Инженерный театр "AXE" (Россия), театр "Приют комедианта" (Россия), театр "Кукольный дом" (Россия), Новый Рижский театр (Латвия), Академический малый драматический театр - Театр Европы (Россия), Кукольный театр Дэвида Эспинозы (Испания), коллектив "OLE!" (Испания-Великобритания), Театр "WHS" (Финляндия), всемирно известный танцевальный коллектив "Kibbutz Dance Company" (Израиль), театр "Sardegna" (Италия), театр "Ателье" (Россия), коллектив "Puppet Cinema" (Израиль) и компания "Recirquel" (Венгрия).

Программа фестиваля

Дата Время Локация Театр Спектакль 1 сентября 19:00 Азербайджанский государственный академический музыкальный Театр Государственный aкадемический театр имени Е. Вахтангова Евгений Онегин 2 сентября 19:00 Азербайджанский государственный академический музыкальный Театр Государственный академический театр имени Е. Вахтангова Евгений Онегин 3 сентября 19:00 Азербайджанский государственный академический музыкальный Театр Государственный академический театр имени Е. Вахтангова Евгений Онегин 19:00 Азербайджанский государственный академический русский драматический театр Государственный академический театр имени Е. Вахтангова Крик Лангусты 4 сентября 19:00 Азербайджанский государственный академический русский драматический театр Государственный академический театр имени Е. Вахтангова Медея 10 октября 19:00 Творческая сцена ÜNS (Открытие) Проект Кямрана Шахмардана Сборище сумасшедших 11 октября 16:00 Центр YARAT AXE Пух и Прах 20:00 Творческая сцена ÜNS Приют Комедианта Человек из Подольска 12 октября 12:00 Азербайджанский государственный кукольный театр (малый зал) Кукольный Дом Золушка 20:00 Азербайджанский государственный академический музыкальный театр New Riga Theatre Соня 13 октября 12:00 Азербайджанский государственный кукольный театр (большой зал) Кукольный Дом Спящая красавица 20:00 Азербайджанский государственный академический русский драматический театр Театр Европы Дядя Ваня 14 октября 19:00 Центр YARAT Кукольный Театр Дэвида Эспинозы Универсальная история 15 октября 15:00 Центр YARAT Кукольный Театр Дэвида Эспинозы Универсальная история 20:00 Оперная студия при БМА OLE Три сумасшедшие гитары - "El Guapo", "El Gentleman" и "El Grotesco" 16 октября 15:00 Центр YARAT Кукольный Театр Дэвида Эспинозы Универсальная история 20:00 Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр Театр "WHS" Depart 17 октября 20:00 Азербайджанский государственный академический музыкальный театр Компания современного танца "Киббуц" Asylum 18 октября 20:00 Азербайджанский государственный академический русский драматический театр Театр "Sardegna" Macbettu 19 октября 20:00 Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр Театр "Ателье" Moscow Boys 20 октября 17:00 Центр YARAT Театр "Puppet Cinema" Salt of the Earth 20:00 Азербайджанский государственный академический музыкальный театр Recirquel Company Paris de Nuit

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