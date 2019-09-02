Театр без границ - это многообразие в едином. Свободная парящая Жизнь. Разные яркие характеры, объединённые желанием играть, радоваться, воплощающиеся и развоплощающиеся, талантливые и уникальные. Чему учат? Быть самим собой, играть по-настоящему и с удовольствием.

В рамках третьего Международного театрального фестиваля M.A.P., организованного Пространством современного искусства YARAT при партнерской поддержке компании Bakcell, в Баку начались большие гастроли Государственного академического театра им. Е. Вахтангова. Коллектив представляет три спектакля - "Евгений Онегин" (1-3 сентября) в постановке Римаса Туминаса на сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра, Крик лангусты" (3 сентября) в постановке Михаила Цитриняка " и "Медея" (4 сентября) - на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна.

Куратор и художественный руководитель фестиваля M.A.P. Кямран Шахмардан в интервью Trend отметил, что стирая границы между различными театральными формами, организаторы хотят продемонстрировать богатство инструментальной палитры современного театра: от уличного балагана до оперы и балета, от аудиовизуальной продукции до клоунады, передает Day.Az.

"Театр - это душа и зеркало общества! Концепция фестиваля - это уникальная возможность свободного выбора для бакинского зрителя из всей богатой палитры театрального искусства, его эмоциональной и эстетической составляющей. Мы недооцениваем нашего зрителя. Не говорите, что он не поймет. Вначале дайте возможность увидеть, а уже потом делайте выводы. Мы обязательно учитываем новые тенденции в театральном мире и стараемся удивлять и доставлять удовольствие азербайджанскому зрителю новыми идеями. Поэтому за эти три года Пространство современного искусства YARAT представляет зрителям самые лучшие спектакли и коллективы, дает возможность творческого выбора и развития", - сказал Кямран Шахмардан.

По его словам, как и в предыдущие два сезона, фестиваль охватит все главные театральные площадки города и ознакомит зрителей с наиболее яркими постановками, появившимися за последние несколько лет. В программе 18 спектаклей, представляющих самые разные жанры и направления - от драмы, современного танца, физического театра и кукольных представлений до клоунады и музыкальных постановок с элементами циркового шоу.

"Нам очень хочется показать новые тенденции, течения, открытия, новые жанры театрального искусства - не только жителям Азербайджана, но и многочисленным гостям города. Я очень благодарен Пространству современного искусства YARAT и лично Аиде Махмудовой за возможность передать свои знания и свой опыт азербайджанскому зрителю. М.А.Р. - это театральный праздник всех людей", - добавил Кямран Шахмардан.

Фестиваль M.A.P. - аббревиатура означает music (музыка), art (искусство) и performance (перформанс) - сочетая различные формы театрального искусства с целью помочь зрителям разобраться в тонкостях широкого спектра форм современного театра, является платформой для общения, обучения, обмена знаниями и опытом.

Фестиваль официально откроется 10 октября спектаклем "Сборище сумасшедших" режиссера Кямрана Шахмардана, который переосмыслил одноименную пьесу классика азербайджанской литературы Джалила Мамедгулузаде, наполнив ее новым, актуальным для современного общества звучанием, музыкой и драйвом.

Фестиваль будет проходить на 7 театральных площадках: Азербайджанский государственный академический музыкальный театр; Азербайджанский государственный академический русский драматический театр; Творческая сцена UNS; Центр современного искусства YARAT; Азербайджанский государственный кукольный театр; Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр; Оперная студия при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

В этом году участниками фестиваля стали - Государственный академический театр им. Е. Вахтангова (Россия), Инженерный театр "AXE" (Россия), театр "Приют комедианта" (Россия), театр "Кукольный дом" (Россия), Новый Рижский театр (Латвия), Академический малый драматический театр - Театр Европы (Россия), Кукольный театр Дэвида Эспинозы (Испания), коллектив "OLE!" (Испания-Великобритания), Театр "WHS" (Финляндия), всемирно известный танцевальный коллектив "Kibbutz Dance Company" (Израиль), театр "Sardegna" (Италия), театр "Ателье" (Россия), коллектив "Puppet Cinema" (Израиль) и компания "Recirquel" (Венгрия).

Программа фестиваля

Дата

Время

Локация

Театр

Спектакль

1 сентября

19:00

Азербайджанский государственный академический музыкальный Театр

Государственный aкадемический театр имени Е. Вахтангова

Евгений Онегин

2 сентября

19:00

Азербайджанский государственный академический музыкальный Театр

Государственный академический театр имени Е. Вахтангова

Евгений Онегин

3 сентября

19:00

Азербайджанский государственный академический музыкальный Театр

Государственный академический театр имени Е. Вахтангова

Евгений Онегин
 

19:00

Азербайджанский государственный академический русский драматический театр

Государственный академический театр имени Е. Вахтангова

Крик Лангусты

4 сентября

19:00

Азербайджанский государственный академический русский драматический театр

Государственный академический театр имени Е. Вахтангова

Медея
         

10 октября

19:00

Творческая сцена ÜNS (Открытие)

Проект Кямрана Шахмардана

Сборище сумасшедших

11 октября

16:00

Центр YARAT

AXE

Пух и Прах
 

20:00

Творческая сцена ÜNS

Приют Комедианта

Человек из Подольска

12 октября

12:00

Азербайджанский государственный кукольный театр (малый зал)

Кукольный Дом

Золушка
 

20:00

Азербайджанский государственный академический музыкальный театр

New Riga Theatre

 

Соня

13 октября

12:00

Азербайджанский государственный кукольный театр (большой зал)

Кукольный Дом

Спящая красавица
 

20:00

Азербайджанский государственный академический русский драматический театр

Театр Европы

Дядя Ваня

14 октября

19:00

Центр YARAT

Кукольный Театр Дэвида Эспинозы

Универсальная история

15 октября

15:00

Центр YARAT

Кукольный Театр Дэвида Эспинозы

Универсальная история
 

20:00

Оперная студия при БМА

OLE

Три сумасшедшие гитары - "El Guapo", "El Gentleman" и "El Grotesco"

16 октября

15:00

Центр YARAT

Кукольный Театр Дэвида Эспинозы

Универсальная история
 

20:00

Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр

Театр "WHS"

Depart

17 октября

20:00

Азербайджанский государственный академический музыкальный театр

Компания современного танца "Киббуц"

Asylum

18 октября

20:00

Азербайджанский государственный академический русский драматический театр

Театр "Sardegna"

Macbettu

19 октября

20:00

Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр

Театр "Ателье"

Moscow Boys

20 октября

17:00

Центр YARAT

Театр "Puppet Cinema"

Salt of the Earth
 

20:00

Азербайджанский государственный академический музыкальный театр

Recirquel Company

Paris de Nuit

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