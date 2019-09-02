При совместной организации Центра по организации культурных мероприятий и работе с творческой молодежью Главного Управления культуры города Баку и министерства обороны Азербайджана в N-ской воинской части была проведена концертная программа. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе Управления.

Концертная программа была представлена военнослужащим Азербайджана, а также Турции и Грузии, которые прибыли в нашу страну для участия в командно-штабном учение "Eternity-2019" с компьютерной поддержкой.

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджана. Далее была представлена концертная программа. Известные артисты Эльнур Мамедов, Гюнай Азимова, Айгюн Мамедли и группа под руководством танцовщицы Сабины Исмаиловой представили яркие и интересные музыкальные и танцевальные номера.

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