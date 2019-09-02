Джазовая музыка - уникальный и неповторимый синтез этнокультур мира. JAZZ - самый демократичный музыкальный стиль и способ творчества. Ценители этого искусства с нетерпением ждут музыкальных открытий, встреч от традиционной бакинской фестивальной осени, полной джазовых импровизаций.

Как сообщает Day.Az, "Baku International Jazz Festival - 2019" представит публике разнообразие стилей и направлений джазовой музыки - авангард, традиционную классику, этно-джаз, симфо-джаз, а так же тематические практические и информативные программы с мастер-классами музыкантов, выставками живописи и фотографий, лекциями по мировым кинематографическим джаз-саундтрекам в свободном доступе. Все это пройдет в контексте фестивального девиза "More jazz, more intellect!". Фестиваль будет работать на нескольких площадках: бизнес-центр "Landmark", Международный центр мугама, Азербайджанский государственный театр музыкальной комедии, Зал камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии (Кирха).

Изюминка джаз-фестивалей - полуночные джем-сессии (jam session) после концертных программ. И бакинский фестиваль не отступает от мировых фестивальных традиций, корнями уходящих в культовую композицию "Round Midnight" - знакового джазового стандарта. В импровизациях на заданную тему пересекаются самые разные как по стилю, так и по музыкальным направлениям исполнители, зачастую с диаметрально противоположным бэкграундом и своими культурологическими особенностями. Никогда и нигде раньше не звучавшие в таком составе и унисоне коллективные импровизации - особое интеллектуальное наслаждение для зрителей и джазменов. По условному формату - это импровизированная экзаменационная сессия для музыкантов любого уровня, а для азербайджанских джазменов - это, прежде всего, шанс продемонстрировать свой потенциал.

Как сообщили в пресс-службе фестиваля, в отличие от прошлых лет, на сей раз полуночные сессии со свободным входом для всех интеллектуалов и ценителей джаза.

Отметим, что из Австрии вновь прибудет звукорежиссер экстра-класса, специализирующейся на записи джаз-концертов. На предыдущих фестивалях по саундтреку все было безупречно, и звучание у мастера выстроено на уровне европейских джаз-клубов.

Потенциал молодых исполнителей покажет Международный джазовый конкурс молодых талантов. Список членов жюри, а также подробности об участии в конкурсе можно найти на сайте фестиваля bakujazzfestival.com.

Добавим, что для студентов высших учебных заведений оргкомитет фестиваля предоставляет 50% скидку на билеты: её можно получить во всех кассах города по предъявлению студенческого удостоверения.

Н. Гасымова

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!