Сегодня в Азербайджанской государственной академической филармонии торжественно открылся XI Международный музыкальный фестиваль имени Узеира Гаджибейли.

Стоит отметить бесценный вклад Узеира Гаджибейли в развитие и пропаганду национального музыкального искусства. В соответствие с указом, подписанным Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым в 1995 году - накануне 110-летнего юбилея со дня рождения гениального композитора, ежегодно 18 сентября отмечается в нашей стране как День национальной музыки.

По традиции, ежегодно в этот день выдающиеся исполнители, оркестры из многих стран мира собираются в Баку, чтобы продемонстрировать свое мастерство, выступая в лучших концертных залах столицы. Азербайджанские музыканты также демонстрируют свой профессионализм.

Фестиваль проводится при организации Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры Азербайджана. В этом году Фестиваль представит меломанам столицы концерты ведущих отечественных оркестров, а также оркестров из Китая и Турции. Порадуют публику своими выступлениями и известные отечественные и зарубежные солисты из США, России, Италии, Узбекистана, Беларуси, Болгарии, Украины, Грузии.

До 30 сентября в Баку на разных культурных площадках в рамках Фестиваля будут проходить всевозможные концерты, спектакли и т.д. Сегодня уже прошла серия мероприятий, посвященных У. Гаджибейли. А самым значимым стало торжественное открытие Фестиваля на сцене бакинской филармонии.

В церемония открытия фестиваля в Филармонии приняли участие министр культуры Абульфас Гараев, первый заместитель министра Вагиф Алиев, омбудсмен Эльмира Сулейманова, заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики Администрации Президента Азербайджана Фарах Алиева, ректор Бакинской музыкальной академии, народный артист Фархад Бадалбейли, директор Филармонии, народный артист Мурад Адыгезалзаде и многие другие деятели культуры и искусства, а также посол России в Азербайджане Михаил Бочарников.

Традиционно Фестиваль был открыт исполнением гениального произведения Узеира Гаджибейли "Кероглу".

В исполнении Азербайджанского государственного симфонического оркестра под управлением художественного руководителя и главного дирижера оркестра, народного артиста Азербайджана Рауфа Абдуллаева в первом отделении прозвучала Симфония №6 Арифа Меликова.

Отметим, что лауреат Государственной премии Азербайджана, народный артист СССР, кавалер орденов "Славы", "Независимости" и "Гейдара Алиева", Золотой медали имени Низами Гянджеви, профессор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, известный композитор Ариф Меликов оставил огромный след в истории азербайджанской музыки. Композитор ушел из жизни в мае этого года. И это исполнение, посвященное светлой памяти композитора, было очень тепло встречено публикой. Зал наградил оркестр и дирижера продолжительными овациями.

Во втором отделении публику ждало выступление специального гостя вечера - лауреата международных конкурсов, российского скрипача Сергея Догадина, который уже не в первый раз радовал бакинских меломанов своим исполнением.

Напомним, что Догадин уже выступал в столице Азербайджана в апреле 2017 года на закрытии IX Международного фестиваля Мстислава Ростроповича и в декабре 2018 года.

В этот вечер в его исполнении прозвучал Концерт для скрипки с оркестром Яна Сибелиуса.

Виртуозное исполнение С. Догадина никого не оставило равнодушным. Овации и возгласы "браво" долго не стихали, и скрипачу пришлось продолжить выступление, сыграв "на бис".

Великолепное исполнение знаменитых произведений вызвало бурные овации зала. Это был настоящий праздник Музыки. Зрители остались довольны концертом, что выражалось в их восторженных возгласах "браво" и продолжительных овациях.

С программой первой недели Фестиваля можно познакомиться здесь.

А с программой второй недели - здесь.

Н. Гасымова

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