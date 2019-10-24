Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева уделяют огромное внимание ковровому искусству нашей страны и людям, которые работают в этой сфере.

Об этом в интервью Day.Az сообщила директор Азербайджанского национального музея ковра, заслуженный работник культуры Ширин Меликова.

"Ковроделие в Азербайджане является национальным достоянием. Как и другие сферы, ковроткачество также не обделено вниманием государства. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поддерживает ковровое искусство. В 2004 году был принят закон "Об охране и развитии искусства азербайджанского ковра". В 2006 году Президент Азербайджана подписал распоряжение о проведении юбилейных торжеств к 100-летию со дня рождения Латифа Керимова, а в 2007-м - указ "Об улучшении музейной работы в Азербайджане", ставший основанием для строительства отдельного здания для Музея ковра. Этот крупномасштабный проект осуществили Фонд Гейдара Алиева, министерство культуры и туризма и ЮНЕСКО. В 2014 году музей переехал в новое здание в Приморском парке, имеющее форму разворачивающегося ковра, и получил новое официальное название - Азербайджанский музей ковра. Здесь собрана самая полная в мире коллекция азербайджанского ковра", - сказала Меликова.

Директор музея напомнила, что в 2010 году азербайджанский ковер был включен в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. "Столь важное событие произошло при поддержке Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, заслуги которой в популяризации и продвижении культуры и искусства Азербайджана трудно переоценить", - подчеркнула Меликова.

Она отметила, что забота о развитии и изучении ковроткачества является в Азербайджане делом государственной важности. Серьезным шагом в данном направлении стало создание в 1967 году Государственного музея азербайджанского ковра и народно-прикладного искусства по инициативе выдающегося ученого и художника Латифа Керимова и при поддержке Общенационального лидера Гейдара Алиева. Это был первый музей такого профиля в мире. В 1983 и 1988 годах в Баку при содействии ЮНЕСКО были организованы два крупных международных симпозиума по искусству восточных ковров.

5 мая 2016 года было создано ОАО "Азерхалча" - на основе одноименного (ныне упраздненного) научно-творческого производственного объединения. День 5 мая распоряжением Президента Ильхама Алиева был объявлен профессиональным праздником в Азербайджане - Днем ковроткача. В октябре 2017 года по указу Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Баку был проведен V Международный симпозиум по азербайджанскому ковру "Традиции и инновации", приуроченный к 50-летнему юбилею Азербайджанского музея ковра. Для Азербайджанского музея ковра, к его 50-летнему юбилею, Фонд Гейдара Алиева приобрел на аукционе "Christie's" образец редкой азербайджанской вышивки XVIII века, а целый ряд сотрудников музея был удостоен медалей, почетных званий и дипломов.

В феврале 2018 года Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение oб утверждении "Государственной программы по сохранению и развитию коврового искусства в Азербайджанской Республике на 2018-2022 годы". В том же году коллекция Азербайджанского музея ковра пополнилась коврами XVII века - "Нахичевань" и карабахским "Хатаи"("Аждахалы"), подаренными Азербайджанскому музею ковра Фондом Гейдара Алиева.

Рассказывая о деятельности музея, Ширин Меликова поделилась, что на протяжении последних нескольких лет Азербайджанский музей ковра при поддержке государства провел ряд выставок, научных конференций и симпозиумов, а также регулярно пропагандировал отечественное прикладное искусство за рубежом. Среди зарубежных мероприятий можно назвать выставку "Семь красавиц" во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства в Москве, выставку "Гармония пространства. Традиционное искусство Азербайджана" в Государственном музее Востока, а также выставку шекинских ковров "Новые открытия: Новые мотивы в азербайджанском ковроткачестве" в Каннах, в рамках Дней культуры Азербайджана.

"В 2019 году Азербайджанскому музею ковра был присвоен статус национального, что лучше всего говорит о поддержке государством этой сферы культуры. Бережное отношение государства к ковровому делу создает благоприятную среду для дальнейшего развития этого вида искусства, сохранения национальных традиций и целого этнокультурного кода нашего народа. От имени коллектива Азербайджанского национального музея ковра выражаю сердечную благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за постоянную поддержку и внимание, которое они уделяют ковровому искусству и людям, которые работают в этой сфере", - заключила Ширин Меликова.

Ф. Агаларова

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