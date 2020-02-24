22 февраля в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета прошел прекрасный показ оперы "Богема" Джакомо Пуччини.

В спектакле приняли участие ведущие солисты оперы Украины, Беларуси и Азербайджана. Спектакль прошел при полном аншлаге, собрав меломанов, истинных любителей этого спектакля - шедевра мирового оперного искусства, иностранных гостей. В этот день в зале было много известных представителей творческой интеллигенции.

Партию Мими исполнила заслуженная артистка Украины, ведущая солистка Национальной оперы Украины, обладательница первой премии Международного конкурса вокалистов им. Бюльбюля (2005 г.), лауреат многих международных конкурсов вокалистов Татьяна Ганина. В роли Рудольфа выступил солист Одесского национального академического театра оперы и балета, лауреат международных конкурсов вокалистов Эдуард Мартынюк.

Партию Марселя исполнял солист Национального академического театра оперы и балета Беларуси, заслуженный артист Республики Беларусь Владимир Громов.

На высоком профессиональном уровне исполнили также свои партии ведущие солисты Театра оперы и балета - заслуженные артисты Азербайджана Инара Бабаева (партия Мюзетты), Турал Агасиев (партия Шонара) и Алиахмед Ибрагимов (партия Парпиньола), народные артисты республики Али Аскеров (партия Альциндора), Акрам Поладов (партия Коллена) и др.

Оперой дирижировал народный артист Азербайджана, профессор Ялчин Адигезалов.

Зрители тепло принимали выступление солистов и по окончании оперы устроили бурную овацию аплодисментов с возгласами "браво!".

Н. Гасымова