Международный центр мугам представят онлайн-проект "Вечера мугама"

18 сентября в Азербайджане отмечается День национальной музыки. Международный центр мугама совместно с Государственным историко-архитектурным заповедником "Ичеришехер" представят проект "Вечера мугама", сообщили Trend в пресс-службе Центра.

Как передает Day.Az, мероприятие пройдет в режиме онлайн в Комплексе Дворца Ширваншахов, в Подземной бане XVII века и во Дворце Бакинских ханов. Концертная программа, включающая 20 музыкальных номеров, будет транслироваться на страницах в социальных сетях заповедника "Ичеришехер" и Центра мугама в 12:00, 15:00 и 17:00 часов.

В программе выступят солисты Международного центра мугама - заслуженные артисты Сабухи Ибаев, Илькин Ахмедов, Тайяр Байрамов, ханенде Миралам Мираламов, Камиля Набиева, Эльгиз Алиев, Сабина Арабли, Равана Гурбанова, Алмаханым Ахмедли, Айшан Мехтиева и другие.