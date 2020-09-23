Музей ковра собирает коллекцию защитных масок

Азербайджанский национальный музей ковра выступил с необычной инициативой - сотрудники учреждения решили включить в коллекцию оригинальные защитные маски, созданные азербайджанскими мастерицами, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Азербайджанский национальный музей ковра обладает богатой коллекцией предметов прикладного искусства и по ним мы имеем возможность судить о конкретном историческом отрезке, о быте, нравах, вкусе, обычаях и т.д.

В музее в основном принято собирать и хранить предметы старины, однако необходимо собирать и характерные для нашей эпохи артефакты. Поэтому мы предлагаем всем помочь нам собрать интересную коллекцию защитных масок, как символа нашего времени. За эти месяцы многие наблюдали, как известные дизайнеры, рукодельницы и модницы демонстрировали защитные маски собственного производства, всякий раз поражая своей фантазией, оригинальным исполнением, разнообразными материалами и техниками украшения, начиная от набойки и заканчивая вышивкой. В связи с этим, дорогие друзья, присылайте свои авторские защитные маски нам в дар - выбирайте самую лучшую и оригинальную, ведь возможно именно ваше произведение станет экспонатом музея ковра и сохранится на многие десятилетия", - говорится в сообщении музея.

Также в планах у музея устроить выставку "Маски шоу", на которой будет рассказано о каждом экземпляре и дарителе. Самые оригинальные экземпляры войдут в постоянную экспозицию музея.