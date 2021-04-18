Состоялось XIX заседание правления Международного центра Низами Гянджеви.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в заседании, прошедшем под руководством сопредседателей структуры Вайры Вике-Фрейберги и Исмаила Серагельдина в формате онлайн, приняли участие бывший президент Хорватии Иво Йосипович, бывшие президенты Болгарии Росен Плевнелиев и Петар Стоянов, бывший президент Сербии Борис Тадич, бывший президент Монтенегро Филипп Вуянович, бывший премьер-министр Бельгии Ив Лотерн, бывший премьер-министр Боснии и Герцеговины Златко Лагумдзижа, бывший руководитель Арабской лиги Амре Моусса, бывший заместитель премьер-министра Грузии Эка Ткешелашвили, президент Организации по правам человека Роберта Ф.Кеннеди Керри Кеннеди, бывшая первая леди Украины Катерина Ющенко, посол доброй воли ЮНЕСКО Марианна В.Вардинояннис, бывший заместитель генерального секретаря ООН Ноелен Хейзер, бывший вице-президент компании "Exxon Mobile" Жан Бадершнейдер, старший декан колледжа Шварцмана при университете Цинхуа Китая Давид Пан и др.

Сопредседатели Вайра Вике-Фрейберга и Исмаил Серагельдин высоко оценили внимание и поддержку Президента Азербайджана деятельности Центра, а также постоянное развитие организации.

Генеральный секретарь Международного центра Низами Гянджеви Ровшан Мурадов и заместитель генерального секретаря Илаха Ибрагимли обсудили вопросы, связанные с COVID-19, Программой устойчивого развития, этапом развития после Карабахcкой войны, а также с правами женщин, интеграцией балтийских стран в Европу, мирным процессом в Афганистане и его влиянием на регион, Шанхайской организацией сотрудничества, евроатлантическими отношениями, альянсом "PeoplesVaccine" и др.

Сопредседатели подчеркнули, что 2021 год объявлен Президентом Азербайджана "Годом Низами Гянджеви" и Центр играет важную роль в этой области, отметили сотрудничество с влиятельными организациями мира, в том числе, Всемирной академией науки и культуры, Музеем Метрополитен, также отметили проведение совместно с Международной тюркской академией научной конференции, посвященной Низами Гянджеви.

Члены правления обсудили также вопросы, связанные с подготовкой к Глобальному бакинскому форуму, который предусмотрено провести в 2021 году.