В возрасте 49 лет скончался азербайджанский режиссер Чингиз Расулзаде, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Печальной новостью о кончине кинематографиста на своей странице в социальной сети поделился исполнительный директор киностудии ButaFilm Видади Рустамов.

"Чингиза Расулзаде больше нет с нами...", - написал Рустамов.

Чингиз Расулзаде родился 20 февраля 1972 года. Окончил Азербайджанский государственный университет культуры и искусств по специальности графический художник, а также Всероссийский государственный институт кинематографии по специальности кинорежиссер.

Чингиз Расулзаде - режиссер и автор сценария короткометражного художественного фильма "Мимы о жизни" (2002 год), документальной киноленты "Жесты...Примирение" (2005 год). Снятый им в 2009 году фильм "Куклы" участвовал в ряде международных кинофестивалей.