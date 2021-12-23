В Баку показали фильм "Человек-паук: Нет пути домой" с новейшей технологией 4DX

В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus, расположенном в ТЦ Dəniz Mall, для представителей СМИ прошел показ фильма "Человек-паук: Нет пути домой" с новейшей технологией 4DX, сообщили Trend в CinemaPlus, передает Day.Az.

Технология 4DX - это совершенно новый формат для просмотра лучших голливудских фильмов. Благодаря внешним эффектам зрители в зале испытывают одни и те же ощущения, что усиливает чувство погружения и удовольствие от просмотра кино.

Движения персонажей были очень эффектными. Сначала кресла двигались из стороны в сторону, а когда герои фильма падали на землю, то зрители получали достаточно ощутимый толчок в бок. Данный формат передает настоящее ощущение полета.

Дополнительные эффекты, такие как резкий воздушный поток, запахи, встроенные в кресло динамики, вибрация и порывы воздуха, направленные в лицо, или водяные брызги, делают чувства погружения еще более глубоким.

Фильм произвел настолько сильные впечатления, что зрители взглянули на него другими глазами.

Режиссер фильма - Джон Уоттс. В главных ролях - Том Холланд, Бенедикт Камбербэтч, Бенедикт Вонг, Джейкоб Баталон, Зендая, Тони Револори, Мариса Томей, Джейми Фокс, Альфред Молина и Уиллем Дефо.

О фильме: впервые в киноистории Человека-паука наш дружелюбный герой разоблачен. Теперь супергеройские подвиги стали неотделимы от его обычной жизни. Когда он просит помощи у Доктора Стрэнджа, ситуация только накаляется. И Питер Паркер начинает понимать, что такое быть Человеком-пауком на самом деле.