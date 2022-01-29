Опера Узеира Гаджибейли "Лейли и Меджнун" в новой интерпретации

В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре началась работа над спектаклем, который будет поставлен по мотивам оперы великого композитора Узеира Гаджибейли "Лейли и Меджнун", сообщили Trend Life в пресс-службе театра, передает Day.Az.

Автором либретто и режиссером-постановщиком является Самир Гуламов.

"Лейли и Меджнун" - первая азербайджанская национальная опера, написанная Узеиром Гаджибейли в 1907 году. Опера написана по мотивам трагедии поэта XVI века Физули "Лейли и Меджнун". Это не только первая азербайджанская опера, но и первая опера во всём исламском мире.

Первая читка прошла под руководством директора театра, заслуженного деятеля искусств Алигисмета Лалаева, который является автором идеи и художественным руководителем проекта. Алигисмет Лалаев поделился с творческим коллективом своими мыслями, дал наставления.

"Мы начинаем очень ответственный проект. В контексте философской мысли показать проблемы человечества и донести их до аудитории языком мугама, представить инновационный подход при сохранении оригинальности - непростая задача. Надеюсь, что театр, который всегда был первопроходцем, в очередной раз сможет удивить и порадовать публику", - отметил директор театра.

Партию Лейли исполнит победительница VII Телеконкурса мугама Илаха Рустамова, партию Меджнуна - лауреат национальных и международных конкурсов мугама Орхан Гусейнли. В ролях - заслуженные артисты Надир Хасиев и Фарид Алиев, актеры Амрах Дадашов, Самедзаде Хасиев, Баджыханым Садыгова, Ибрагим Ализаде, Эмин Зейналлы, артистка балета Ирана Керимова, балетная труппа и хоровой коллектив театра.

Дирижер-постановщик - заслуженный деятель искусств Фахраддин Атаев, художник-постановщик - Вюсал Рагим, балетмейстер-постановщик - заслуженный артист Эмин Алиев, хормейстер - заслуженный артист Вагиф Мастанов, консультант по мугамному исполнению - народная артистка Сакина Исмайлова, исполнители на таре - заслуженный артист Эльхан Мансуров, Сахавет Мамедов, концертмейстер - Нармина Абдурахманова, ассистенты режиссера - Амрах Дадашов и Севиндж Мамедова.

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