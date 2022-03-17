Накануне Международного женского дня Европейско-Азербайджанская школа организовала великолепный благотворительный концерт с целью оказания помощи "Реинтеграционному центру Союза Детей Азербайджана".

Деньги в сумме 5000 манатов, собранные во время концерта, были переведены на счет Общественного объединения "Дети Азербайджана". Приют долгие годы осуществлял свою деятельность в арендуемом помещении, но теперь начались работы по строительству нового здания для размещения детей. Первый шаг в реализации проекта было сделано генеральным директором Европейско-Азербайджанской школы, господином Франческо Банчини. Присоединившись к девизу "Чужих детей не бывает", школа и ее руководства поддержали детей нуждающихся в любви и заботе. В поддержку этому девизу Фаиг Агаев, Нигяр Джамал, певица Hiss, Эллада Эйвазова, Лейла Иззетова, танцевальная группа Talant, Рамиль Амарок, Шоу Номер 1 Баку, Harmony Dance Studio и Shootme Group порадовали детей своими выступлениями.

Перед концертом состоялась выставка-продажа работ обитателей Детского Приюта. Общая сумма продаж составила 1360 манатов. Часть этой суммы была разделена между 10 детьми, продавшими свои работы, после занесения в соответствующий акт. Оставшаяся часть будет использована на покупку рукодельных принадлежностей. Европейско-Азербайджанская школа всегда оказывает поддержку юным талантам и не дает им чувствовать себя одинокими.

Франческо Банчини поделился своими впечатлениями с руководителем "Реинтеграционного Центра Детского Приюта", Камалой Агазаде: "Было очень приятно видеть вас. Вы очень ценный человек и мы всегда готовы помочь Вам. Мы сильны вместе. Давайте вместе воспитаем детей, которые являются будущим Азербайджана, и поможем им стать достойными гражданами страны. Это начало нашего сотрудничества. Мы продолжим оказывать поддержку детям из приюта. Спасибо".