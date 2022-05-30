Балетный дастан на сцене Театра оперы и балета

Автор: Улькяр Алиева, доктор искусствоведения, профессор АНК

Символично, что к столь значимой для Азербайджана дате - к Дню независимости - Театр оперы и балета представил балет-дастан "Любовь и Смерть" Полада Бюльбюльоглы, созданного на основе сюжета древнетюркского эпоса "Kitabi-Dədə Qorqud", который столь актуален и по сей день. Удивительно многозначный балет, заставляющий еще раз проникнуться к столь экстенсиональному (многогранному) значению самого слова Любовь: любовь к Родине, к своему народу, близким, возлюбленным. Это балет еще и о Выборе: может ли человек обуздать своих внутренних демонов - ревность, гнев, зависть, - ибо это всего лишь шаг к скользкой дорожке, ведущей к одержимости, к непростому и страшному миру Смерти. Вот и один из двух друзей не может смириться с тем, что не его выбрала первая красавица. Бывшие друзья становятся смертельными врагами, подталкивая менее удачного соперника к предательству, в "объятия" врагов (читай: Смерти).

Весьма интересно в балете П.Бюльбюльоглы представлена образно-художественная концепция. Если сама трактовка Любви имеет образное воплощение в виде двух героев со столь символичными именами Азер и Байджан, то образ Смерти - трансцедентальный. "Красной (вернее, черной) нитью" через всю постановку "вплетается" зловещий образ Смерти, разлучающей влюбленных, сеющей хаос и горе, торжествующей над поверженным воином, но бессильной перед силой Любви.

Три версии на сцене трех стран (Азербайджан, Россия, Беларусь) в течение столь короткого промежутка времени со дня создания балета "Любовь и Смерть" - яркий показатель успеха произведения композитора. Однако именно классическая версия российского хореографа Надежды Малыгиной стала основополагающей в репертуаре отечественного театра.

Уже сменилось поколение балетных исполнителей - на сцене когда-то блистали Камилла Гусейнова (ныне художественный руководитель балетной труппы театра), Гюльагаси Мирзоев, Нигяр Ибрагимова. Из старшего поколения исполнителей на сцене остались лишь фактурный красавец Макар Ферштандт в партии Ялынджика, заслуженный балетный злодей республики Самир Самедов (судя по великолепно сыгранным партиям далеко не самых положительных персонажей) и возмужавший солидный Г.Мирзоев, но уже в партии правителя огузов. Сможет ли нынешнее поколение ведущих солистов балетной труппы театра - Джамиля Керимова (Байджан), Анар Микаилов (Азер) и Аян Эйвазова (Смерть) - достойно продолжить традицию, заложенную первыми исполнителями, предстояло узнать в этот знаменательный вечер.

А теперь поподробнее...

Время истории

Создание нового национального балета - дело кропотливое, сложное. А новые музыкально-сценические произведения, причем такого уровня, как первый азербайджанский балет ХХI века - балет "Любовь и Смерть" - нужны и чрезвычайно важны, это ни у кого не вызывает сомнения. Они, как глоток свежего воздуха, не позволяют расцвести эпигонству, попытке жить национальному музыкальному театру исключительно старыми запасами.

Исходя из исторической фабулы, наличию двух развернутых батальных сцен, балет П.Бюльбюльоглы с полным основанием можно причислить к жанру героического балетного эпоса и к столь редкому на балетной сцене мужскому балету. В основе его сюжета - два основных конфликта: политический (противостояние огузов и кыпчаков) и любовный конфликт (в рамках классического любовного треугольника: Байджан - Азер - Ялынджик). Охваченный ревностью Ялынджик в поисках мести обращается за помощью к предводителю кыпчаков - хану Мелику, не подозревая, что является лишь марионеткой в руках Смерти.

Оригинальная составляющая балета - введение трансцендентального образа Смерти, "цементирующего" конструкцию спектакля. Данный образ (наряду с древними балбалами - застывшими в камнях героев) вводит в фабулу балета новую смысловую объемность: понятия Время и Вечность. Сюжет выстроен так, что главные персонажи балета не сразу становятся участниками исторических событий, они "вовлекаются" в них. Так, Вечность входит во Временной поток, наступает Время истории, чтобы затем снова стать Вечностью. В финале души героев в виде ангелов уходят из этого столь несовершенного мира (рационального и слишком материального) в мир иной, предоставив зрителям еще раз задуматься над вечными понятиями - ценностью любви и хрупкостью человеческой жизни.

И все это в "обрамлении" выразительно-рельефной музыки Полада Бюльбюльоглы, непосредственно связанной с народными истоками и соединяющей мягкий задушевный лиризм с подлинным драматическим пафосом. Здесь и мелодии "широкого дыхания" в сценах любви, и затейливые мелодические "ячейки", и прихотливый ритм, и множество фактурных и темповых особенностей, обрисовывающтх мир огузов. Все это создает удивительный калейдоскоп сменяющих друг друга эпизодов, которые так характерны для сюжета данного балета. Музыка моментами плакатно-яркая и экспрессивная (в сценах боя и Клятвы), порой мистически-неземная (вознесение в рай) и непреклонная в отбивающими ударными ритмах в сценах Смерти (словно Смерть отсчитывает оставшееся всем участникам балетной постановки время).

В выразительной оркестровке П.Бюльбюльоглы сказывается преемственность традиций композиторской школы Дм.Шостаковича - К.Караева, продолжателем которой он является. И в этом отношении нельзя не отметить замечательное прочтение интонационно и ритмически-своеобразной партитуры столь многообразного (в стилевом отношении и в плане тембровой драматургии) балета оркестром театра под руководством молодого маэстро Орхана Гашимова.

Символы и знаки

Символических макро- и микродействий, активизирующих драматургическое начало и предварительно направляющих зрительское восприятия в определенное русло образных ожиданий, в балете предостаточно. Интересно использует Малыгина "двойной кадр" - кадр в кадре ("сплит-скрин" или "эффект разделения сцены"), когда во время свадьбы внимание зрителей перенаправляется на выглядывание врагов, или в сцене боя огузов с кыпчаками, когда на первый план выходит поединок предводителя Гасан-хана с Ялынжиком (великолепно исполненный поединок двух премьеров - Г.Мирзоева и М.Ферштандта).

Тема чувственной любви проявляется в искусстве всех эпох и народов - где-то явно и страстно, а где-то нежно и завуалированно. Вот и в сцене ночи любви Байджан и Азера нет болезненного эротизма. Каждое движение - поддержки, шпагаты, объятия способствуют передаче чувств влюбленных, обретших друг друга И весь любовный дуэт "поддернут" иносказанием - тюлевой завесой. Именно эту невесомую завесу срывает в гневе Ялынджик, а Смерть подбирает ее, унося с собою в виде трофея - она присмотрела свои очередные жертвы.

Отметим торжество кыпчаков в финале первой батальной сцены в виде взмахов черных хищных птиц. Далее данное движение преобразуется в одно большое (по всему периметру сцены) крыло ворона у женского кордебалета в сцене оплакивания героев.

Не менее эффектно смотрится сцена, вводящая в атмосферу дворца хана Мелика (даже не представляешь другого хана кыпчаков, кроме харизматичного Самира Самедова с четко выверенными движениями). Предводитель кыпчаков разделяет трон со Смертью - синхронные движения, переходящий в дуэт Мелик-хана со Смертью, ибо он и есть сама смерть (или несущий смерть). Отметим поцелуй Смерти в сцене гибели Ялынджика и торжество Смерти, возвышающейся на кургане из мертвых тел - огузов и кыпчаков, ибо смерть никого не щадит.

Герои вечера

И в плане актерского воплощения, Джамиля Керимова создала яркий образ своей героини в выразительной трансформации: от лучезарной, излучающей радость любви первой красавицы в кругу подруг до отчаявшейся, понимающей свою обреченность пленницы кыпчаков. Прима-балерина театра очаровывала замечательным апломбом, плавностью и протяжностью танцевальных линий в любовном адажио, когда можно свободно парить в воздухе в поддержках и скользить вниз, в объятия Азера-Анара Микаилова. И, словно не веря своему счастью, восторженно замирать в отточено фиксированных арабесках. А то боязливо отступать и отчаянно метаться по сцене отвергая домогательства Ялынджика.

Рядом с такой партнершей Анар Микаилов кажется воплощением романтического порыва - трепетного в любовных дуэтах и неистового в смертельном поединке с другом, ставшим соперником. В целом все любовные дуэты были наполнены таким восторгом и в то же время целомудренной чистотой, словно герои Дж.Керимова-А.Микаилов открывали для себя новую неизведанную высоту. Физическую - первый поцелуй и духовную, позволяющую влюбленным противостоять всем испытаниям.

В целом, можно сказать, что спектакль - это спектакль-спор, спектакль-соперничество главных мужских персонажей не только за сердце красавицы, но и за симпатии зрителей. Если А.Микаилов был порывисто романтичен, то Макар Ферштандт-Ялынджик в выразительных и резких движениях великолепно передавал честолюбие, мощную энергетику, агрессию отвергнутого воина. Его персонаж с явными признаками хищника, нападал и отступал; наслаждался болью поверженного врага и вкрадчиво упрашивал любовь Баджан. Отметим сложные акробатические элементы в исполнении М.Ферштандта, когда он буквально взлетает на "живые" композиционные построения-"выступы" кыпчаков и эффектное падение на руки воинов с последующим кувырком (сальто) назад через спину.

Инфернальные (демонические) образы всегда интересны с точки зрения актерского исполнения. Гибкая, шпагучая Аян Эйвазова, казалось, наслаждалась безграничной властью Смерти, втягивая в абрис смертельного круга (в дьявольском фуэте) всех действующие лица спектакля. Недаром зал взорвался аплодисментами, когда А.Эйвазова вышла на финальный поклон.

В целом, спектакль вновь подтверждает, что Любовь - самое большое чудо, а от искренней любви без расчетов расправляются за спиной крылья, которые помогают преодолеть круги ада и долететь до рая. Души влюбленных Азера и Байджан, погибших воинов открывают врата в будущее, в котором брезжит надежда, что судьба последующих поколений станет более счастливой, не будет омрачена ядом ненависти и вражды. Ведь для того, чтобы создать мир безмятежного будущего, должен осесть горький пепел прошлого. И очень символичен финал балета П.Бюльбюльоглы - Сцена клятвы Любви к Родине. Священная клятва, ибо все прорастает на земле, на которой ты родился, и уходит туда же. Просто надо помнить завет предков - Torpaqdan pay olmaz!