Марк Элияху выступит в Баку

19 июня во Дворце имени Гейдара Алиева в рамках захватывающего турне "About Love" выступит легендарный мастер кеманчи Марк Элияху.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, музыкант своим виртуозным исполнением умеет создавать особенную атмосферу, и подарит азербайджанским зрителям вечер прекрасной музыки и живого звука.

Марк Элияху своей красивой музыкой несет оптимистичное послание миру, преодолевая географические границы и языковые барьеры. С помощью музыки, которая является универсальным языком любви, Марк Элияху находит путь к сердцам любителей музыки.