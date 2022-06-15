Азербайджанский вокалист выступил в Мариинском театре

В Зале Рахманинова Мариинского театра в Санкт-Петербурге представлена камерная версия оперы Джузеппе Верди "Фальстаф" с участием азербайджанского вокалиста, приглашенного солиста театра, лауреата международных конкурсов Магеррама Гусейнова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В постановке Магеррам Гусейнов исполнил партию Фальстафа. Он покорил зрительскую аудиторию своими вокальными данными, энергетикой и актерской игрой.

Действие оперы происходит в Виндзоре в эпоху правления Генриха IV. Опера исполняется на итальянском языке.

"Фальстаф" - последняя, двадцать шестая опера Джузеппе Верди. "Фальстаф" - это большой музыкально-театральный коктейль, в нем есть ингредиенты итальянской музыкальной комедии ситуаций (опера-буффа), французской комической оперы и немецкой волшебной сказки.