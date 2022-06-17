В Баку начались репетиции спектакля "ЛЮБОВЬ.СОБАКА @.ТОЧКА.RU"

В Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна в Баку начались репетиции спектакля с интригующим названием "ЛЮБОВЬ.СОБАКА @.ТОЧКА.RU", сообщили Day.Az в театре.

Постановщиком спектакля по пьесе Леона Агулянского является главный режиссер Академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, народный артист Александр Шаровский.

Комедия с элементами лирики, романтизма и объективной реальности приурочена к юбилею народной артистки Александры Никушиной.

Роли в спектакле исполнят Александра Никушина и заслуженный артист Азербайджана Юрий Омельченко.

Спектакль - это в чем-то забавная, в чем-то грустная история о том, как два одиночества встретились на просторах интернета. Самое интересное, что из этого получится, ведь одно дело, когда герои молоды и у них вся жизнь впереди, а совсем другое - когда многое уже позади и им далеко не 20+.

Творческий коллектив театра планирует представить зрителям спектакль в следующем театральном сезоне.