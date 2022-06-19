Sea Breeze Summer Live начинается с EMIN-а

Потому что каждое выступление народного артиста Азербайджана, известного миру литерами EMIN, - это всегда великолепное музыкальное шоу, которого ждут его многочисленные поклонники. Что и было вновь подтверждено субботним вечером 18 июня, когда Sea Breeze стал центром притяжения для десятков людей. Этот концерт открыл череду летних музыкальных вечеров Sea Breeze Summer Live, которые обещают быть жаркими и яркими. Далее в июле ожидаются выступления JONY, ZIVERT, KENAN DOĞULU и др., передает Day.Az.

В рамках пресс-конференции перед концертом EMIN отметил, что пауза, возникшая по определённым сложившимся обстоятельствам, как в мире, так и в Азербайджане, имела и отрицательные, и положительные стороны. Прежде всего, она была использована в полномасштабном строительстве Sea Breeze Resort и сегодня расширяющем свою территорию. А в следствии, если в следующем году удастся вновь провести фестиваль "ЖАРА", то он станет по-настоящему удивительным, даже грандиозным событием. На данный момент идёт согласование с графиками артистов для "ЖАРЫ" в Казахстане. Впрочем, говоря о фестивале, EMIN отметил, что фестиваль по своему "посылу" - гастролирующий. Ведь до пандемии были подписаны договора на его проведение в Израиле, Германии, США, Дубае. Оставшиеся действующими и ожидающими моменты реализации с рассмотрением новых географических точек.

- Но основной площадкой, я бы хотел оставить бакинскую. Тем более что на этот год сюда были готовы приехать около трёхсот артистов. Сам фестиваль был рассчитан на пять музыкальных вечеров. Так что всех их можно пригласить на следующий год с практически готовой программой. Тем более, нам есть что показать и где расселить гостей.

Любовью к творчеству EMIN-а была пронизана вся атмосфера вчерашнего субботнего вечера. И неудивительно, что свободных мест среди зрительных рядов не наблюдалось, а фан-зона - задавала энергетическую "волну", которая иногда просто "докатывала" до исполнителя букеты цветов от тех, кому не посчастливилось в ней оказаться. А EMIN, всегда внимательно относящийся к зрительской любви, старался оказать внимание каждому, пусть даже её проявление "вклинивалось" в композицию. На сцену в течение всего вечера передавались цветы, подарки, открытки...

С удивительной лёгкостью музыкант умело вовлекал публику в каждую из историй, рассказанных через песенные композиции. Здесь были "Стоп ночь" и Boomerang, "Нежная" и "Сердце пополам", "Сбежим в Баку" и "На обратной стороне", "Состояние амор" и Good Love, "Я лучше всех живу" и Bring Me Home, "Забыть тебя" и "Отпусти и лети". Vocal producer многих из них Константин Новиков, с которым EMIN-а связывает не только большая творческая дружба, но и несколько последних хитов, автором которых тот стал.

Летний open air создавал зрителям настрой, и те подпевали и танцевали, с радостью откликались на шутки EMIN-а и с удовольствием поднимали вверх руки и подсвечивали телефонами, демонстрируя свою вовлечённость в концертную канву. Кстати сам исполнитель признаётся, что не стоит искать в его песнях "привязанность" к жизни самого EMIN-а.

- Каждая песня - это отдельная история и целостность любого произведения должна заключаться в том, что помимо эмоциональной составляющей, они должны нести какой-то смысл. Проблема всей современной музыки, заключается в том, что весьма часто невозможно понять то, о чём автор или исполнитель хотели бы сказать слушателю.

Сам же EMIN любит смысловые композиции и считает, что необходимо со сцены "транслировать" глубокий разумный текст, сказанный современным языком, не только людям с жизненным опытом, но и доступным молодёжи в том числе. И если пять лет назад он мог назвать песню "Ушла без слов", олицетворяющей его внутреннее состояние, то на данный момент созвучной происходящему стала "На обратной стороне любви".

- Когда песня грустная и говорит о каких-то человеческих переживаниях, это не плохо. А наоборот, убеждает, что человек осознаёт свои переживания. А осознавая трудности в своей жизни, у него есть возможность их корректировать. Потому любая грустная песня - следующий этап...

В репертуаре EMIN-а есть две особые композиции, без которых не мыслим ни один концерт. Его своеобразная визитная карточка Still, первая композиция, с которой началось триумфальное завоевание музыкальных чартов. И "Синяя вечность" Муслима Магомаева, память которому на концертах EMIN-а публика всегда отдаёт стоя. Именно эту песню, по признанию самого музыканта не только его дети поют с лёгкостью.

- Сейчас идёт подготовка к юбилейным концертам нашего великого исполнителя. Я с удовольсвием приму в них участие. А пока помогаю в их организации, которые будут отличны и программами, и исполнителями. В Москве - российские певцы, хорошо владеющие репертуаром Муслима Магомаева и могущие украсить это знаменательное событие, а в Баку - азербайджанские и некоторые приглашённые из других стран.

Ну а на бис зрители услышали Love Me Tender из репертуара Элвиса Пресли. О творчестве этого музыканта в преддверии концерта EMIN анонсировал новый международный музыкальный проект с продюсером, работавшим с Уитни Хьюстон, Селин Дион, Тони Брекстон и др.

- После пятилетней паузы я возобновил сотрудничество с Робом Голдсоуном и приступил к работе над большим альбомом, состоящим из творчества Элвиса, покинувшего этот мир 45 лет назад. Я хочу подойти к этой уникальной музыке и разностороннему материалу основательно, как ещё не пробовал, стараясь, сохранив всё заложенное "ДНК", представить интересный проект.

Весь вечер был наполнен драйвом, свободно "заполнявшим" всё пространство перед сценой. Более того, концерты EMIN-а живые не только звучанием его голоса и инструментами. Они интерактивны, когда исполнитель не отказывается записать со сцены видео на телефон поклонника, сфотографироваться, самому создавая селфи. Непосредственность в общении, максимальная открытость и требовательность к самому себе - залог того, что каждая встреча с EMIN-ом заведомо обречена на успех. А его творчество также яркое как праздничный салют, "прозвучавший роскошным заключительным аккордом" под самую ожидаемую композицию "Мой Азербайджан" и бурные аплодисменты.

EMIN вновь подтвердил своё звание народного артиста, а благодарные поклонники, как говорится, искупали его в теплоте своих сердец...