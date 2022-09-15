В Риге прошел международный симпозиум, посвященный творчеству Низами Гянджеви

В Риге прошел международный симпозиум "Наследие великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви и его влияние на продвижение общечеловеческих ценностей", организованный Латвийской национальной библиотекой, Азербайджанской национальной библиотекой и посольством Азербайджана в Латвии, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В мероприятии приняли участие представители государственных структур, общественных организаций и дипломатических миссий, а также сфер науки и культуры.

На мероприятии выступили посол Азербайджана в Латвии Эльнур Султанов, исполнительный директор Латвийской национальной библиотеки Дзинтра Мукане, заместитель директора по научной работе и библиотечно-информационной службы Национальной библиотеки Азербайджана Адиба Исмайлова, доктор философских наук по политологии Нигяр Султанова, представители Латвийского университета - профессор Каспарс Клавинс, исследователи Медина Мустафаева и Инесе Дэвидсон.

Было отмечено, что Низами Гянджеви внес огромный вклад в развитие мировой литературы, пропагандировал высокие идеи общечеловеческих ценностей гуманизма, благородства, просветительства, справедливости, равенства и мира. Любовь к людям, желание видеть их счастливыми и совершенными проходит через все его творчество. А сборник эпических поэм "Хамсе" ("Пятерица") Низами Гянджеви, состоящий из произведений "Сокровищница тайн", "Хосров и Ширин", "Семь красавиц", "Искендер-наме", "Лейли и Меджнун", входит в мировую сокровищницу. Прошло много времени, но его творчество, мысли, философия, назидательные строки из произведений по-прежнему актуальны, а творения переведены на многие языки, к исследованию этих произведений обращаются ученые разных стран, находя для себя новые горизонты величия литературного слова Низами.

Гостям были представлены литература о жизни и творчестве Низами Гянджеви, видеозаписи классических произведений по мотивам творений великого поэта, экспозиция миниатюр по его произведениям, продекламированы стихотворения.