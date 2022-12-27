Бакинский книжный центр назвал ТОП-10 бестселлеров 2022 года

Одним книгам суждено годами пылиться на полках книжных магазинов, другие становятся бестселлерами. Кто-то желает окунуться в мир фантастики, путешествовать по неизведанным вселенным, кто-то - разгадать детективную историю, преследуя коварного злодея. Другие пытаются разобраться в психологии, проанализировать поведение успешных людей, узнать необычные факты из жизни кумиров... Что делает обычную книгу шедевром художественной литературы, самым продаваемым произведением? Оценки читателей и, естественно, покупательский спрос.

Бакинский книжный центр представил Day.Az ТОП-10 (не рейтинг) бестселлеров художественной литературы азербайджанских и зарубежных авторов за 2022 год .

В список популярных книг азербайджанских авторов вошли - "Əli və Nino" (Али и Нино) Гурбан Саида, "İblis" (Иблис) Гусейна Джавида, "Təhminə və Zaur" (Тахмина и Заур) Анара, "Ölülər" (Мертвецы) Джалила Мамедгулизаде, "Əbədiyyət nəğməsi" (Песнь вечности) Микаила Мушфига, "Oliqarxın varisi" (Наследник олигарха) Чингиза Абдуллаева, "Birinci addım" (Первый шаг) Гарагана, "Mənə dənizdən danış" (Расскажи мне о море) Эльчина Сафарли, "Məhəbbətin gizli kodu" (Тайный код любви) Эльхана Эльатлы, "Relslər üzərində uzanmış adam" (Человек на рельсах) Ровшана Абдуллаоглу.

В список популярных книг зарубежных авторов вошли - "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери, "1984" Джорджа Оруэлла, "Десять негритят" Агаты Кристи, "Норвежский лес" Харуки Мураками, "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова, "Тонкое искусство пофигизма" Марка Мэнсона, "Sapiens" Юваль Ной Харари, "Атомные привычки" Джеймса Клира, "Это началось не с тебя" Марка Уоллинна, "Гарри Поттер и Философский камень" Джоан Роулинг, "Заводной апельсин" Энтони Берджесса, "Гордость и предубеждение" Джейн Остин, "Думай и богатей" Наполеона Хилла, "Самый богатый человек в Вавилоне" Джорджа Клейсона, "451º по Фаренгейту" Рэя Брэдбери.