Сегодня день рождения известного композитора Сулеймана Алескерова

Творчество композитора, пронизанное глубокой любовью к родной земле, к родным истокам - одна из ярких страниц истории профессиональной музыки Азербайджана. Автор двух опер и двенадцати музыкальных комедий Сулейман Алескеров оставил неизгладимый след в истории азербайджанской композиторской школы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сегодня исполняется 99 лет со дня рождения выдающегося композитора, народного артиста, лауреата Государственной премии, профессора Сулеймана Алескерова.

Сулейман Алескеров родился 22 февраля 1924 года в городе Шуша. В 1948 году окончил с отличием Азербайджанскую государственную консерваторию. С 1949 по 1951 год был художественным руководителем оркестра Комитета кинематографии Азербайджана. В 1951-1952 гг. - руководитель ансамбля песни и танца Азербайджанской государственной филармонии им. Муслима Магомаева. В 1954-1956 гг. - начальник управления по делам искусства Министерства культуры Азербайджана. С 1956 по 1958 год - дирижер оркестра азербайджанских народных инструментов. С 1958 года являлся преподавателем, а с 1968 - доцентом консерватории. В 1958-1960 гг. - художественный руководитель Республиканского комитета по телевидению и радиовещанию, затем на протяжении 11 лет, с 1960 по 1971 год - директор и главный дирижер Театра музыкальной комедии им. Шихали Гурбанова. С 1970 года возглавлял учебно-методический совет по музыкально-эстетическому воспитанию Министерства просвещения Азербайджанской ССР. С 1991 по 2000 год - директор Шушинского филиала консерватории, созданного по его же инициативе.

Композитор написал две оперы ("Бахадур и Сона", "Увядающие цветы"), двенадцать оперетт ("Цветок любви" (1945), "Звезда" (1948), "Сами разберемся" (1962), "Вдруг не так" (1964), "Нищий сын миллионера" (1966), "Где же ты, холостяцкая жизнь" (1968), "Севиндик ищет невесту" (1970), "Хамиша-Ханум" (1971) и т.д.), две симфонии ("Молодежная", "Родина"), симфонический мугам "Баяты-шираз", увертюры для симфонического оркестра, две симфонические поэмы, шесть кантат, произведения различных жанров для хора и оркестра народных инструментов и около 200 песен и романсов. Он также является автором ряда учебных пособий для общеобразовательных школ.

Сулейман Алескеров скончался 21 января 2000 года.