Новый директор Международного центра мугама Сахиб Пашазаде представлен коллективу

Назначенный соответствующим приказом министра культуры директором Международного центра мугама, заслуженный артист Сахиб Пашазаде представлен коллективу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Заместитель министра культуры, народный артист Мурад Гусейнов поздравил Сахиба Пашазаде с назначением на должность и рассказал о внимании и заботе нашего государства к искусству мугама. В своем выступлении советник министра культуры Джахангир Салимханов рассказал о достойном представлении Сахибом Пашазаде нашего исполнительского искусства в различных странах мира, успешных выступлениях в международных проектах.

Сахиб Пашазаде поблагодарил за оказанное доверие, подчеркнув, что коллектив Международного центра мугама является родным и дорогим ему коллективом, где с первого дня создания центра принимал участие в многочисленных концертных программах и проектах. И продолжит свою плодотворную деятельность на посту директора.

Сахиб Пашазаде - доцент Азербайджанской национальной консерватории, лауреат Республиканского конкурса мугама 1998 года, обладатель медали "Терегги". Тарист - виртуоз. Выступал соло и в составе мугамного трио на многочисленных фестивалях и концертах как в стране, так и за ее пределами.