Миллиардер Лаудер добровольно вернет картину Шиле наследникам убитого нацистами коллекционера

Миллиардер Рональд Лаудер добровольно вернет произведения Эгона Шиле наследникам Фритца Грюнбаума, бывшего владельца картины, погибшего в концлагере Дахау, передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

По сообщению окружной прокуратуры Манхэттена, Лаудер вместе с еще одним коллекционером и тремя музеями добровольно передал наследникам Фритца Грюнбаума семь рисунков австрийского экспрессиониста Эгона Шиле общей стоимостью 9,5 млн долларов. Картина "Я люблю антитезы" 1912 года оценивается в 2,75 млн долларов.

Лаудер приобрел работы "через арт-дилера спустя десятилетия после того, как они были незаконно присвоены" у Грюнбаума, сообщил его представитель.

Коллекция Грюнбаума была разграблена нацистами. Впоследствии его наследники неоднократно судились с новыми владельцами картин.