Состоялась презентация книги "Театральное солнце, озаряющее человечество"

В Русском доме прошла презентация книги "Театральное солнце, озаряющее человечество" ("Bəşəriyyətə şölə saçan teatr günəşi") азербайджанского политолога, публициста, автора книг и научных исследований в области русской литературы Рейхан Мирзазаде. Автор вступительного слова - писатель-публицист Зохра Аскерова.

Как сообщает Day.Az, книга повествует о жизни и творчестве великого писателя-драматурга Александра Николаевича Островского, чье 200-летие отмечается в этом году. Островский, с которого начинается русский театр в его современном понимании, создал, по признанию театроведов, театральную школу и целостную концепцию театральной постановки.

- Еще с детских лет произведения Островского мне были не просто интересны, - рассказывает Рейхан ханым. - Я любила его как писателя. А позже он мне открылся как глубокий драматург. Помню, как мечтала написать статью о его творчестве, но прошли многие годы прежде чем я решила взять на себя миссию изучения русской литературы. Пятнадцать лет назад я серьезно занялась исследовательской деятельностью. На сегодняшний день я являюсь автором многих публикаций и книг, посвященных почти сорока русским писателям и поэтам. В Нахчыване мои книги вошли в рекомендованные как учебный материал. Одна из них вышла тиражом в десять тысяч экземпляров, и когда подошел двухсотлетний юбилей Островского, я поняла, что просто обязана выполнить когда-то данное себе обещание.

По признанию Рейхан Мирзазаде, ей важно было сделать подарок к юбилею выдающегося драматурга не только от своего имени, но и, скорее, от имени соотечественников. По уже устоявшейся традиции стиля публициста, книга начинается с цитат видных представителей культуры и искусства об Островском, одна из которых - слова Самеда Вургуна: "Чем нам близок Островский, за что мы его любим? Сердце Островского, творившего с пламенным вдохновением, билось в унисон с широким сердцем народа. Он, созидая во имя светлого будущего своего народа, любил его, гордился его талантом и творческой силой, верил в его великое будущее и выражал передовые идеи своего времени".

- Островский - это великий драматург! - говорит Рейхан ханым. - Его творчество связано с простым народом, жизнь которого он видел своими глазами. В своих произведениях он обращался именно к простым людям и, обличая царившие в обществе того времени нравы, стремился словом помочь им.

Островский - народный драматург в подлинном смысле этого слова. Его народность проявляется и в непосредственной связи его искусства с народными песнями, пословицами и поговорками, некоторые из которых стали названиями его пьес, и в правдивом, проникнутом демократической тенденцией изображении народной жизни, и в необычайной рельефности созданных им образов. Его имя связано с реформаторской театральной деятельностью, а последователями идей Островского стали Михаил Булгаков и Константин Станиславский.

- Сегодня драматургия Островского известна во всем мире, а его пьесы играются на разных языках, - говорит Рейхан ханым. - Азербайджанские театры много раз обращались к его произведениям, особенно Русский драматический театр. Название книги мною выбрано не случайно. Островский - настоящее театральное солнце, освещающее проблемы взаимоотношений людей и в то же время словно указывающее правильную дорогу к счастью.

Как отметила на презентации заместитель директора по литературно-драматической части Азербайджанского государственного академического театра русской драмы имени Самеда Вургуна, заслуженный работник культуры Валентина Резникова, за последние сто лет в театре более 77 раз были сыграны пьесы Александра Островского. Лауреат международных конкурсов, заслуженная артистка Наргиз Керимова рассказала о спектакле Lara Martin's Jazz Club по мотивам пьесы "Бесприданница", который входит в репертуар Азербайджанского государственного академического музыкального театра.

Особое звучание вечеру придало выступление молодыми воспитанниками заслуженного артиста Азербайджана, режиссера Азербайджанского государственного театра юного зрителя Нофеля Велиева, которые сыграли отрывок из пьесы "Гроза".

На вечере также выступили заведующая отделом "Международные отношения и музеи мира" Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви, доктор философии по культурологии Наиля Алиева, педагог и поэтесса Зохра Магомедова, главный редактор журнала "Mədəniyyət.az" Зохра Алиева, историк, политолог, публицист Лятифа Мамедова, писатель, публицист Зохра Аскерова, а также известные общественные деятели, представители культуры и искусства.

Собравшимся был представлен документальный фильм о жизни и творчестве А.Н.Островского, сценарий к которому написала Рейхан Мирзазаде. Фильм подготовлен на основе архивного материала Азербайджанского государственного академического русского драматического театра.

- Многие печатные издания на азербайджанском языке перестали быть актуальными со сменой алфавита с кириллицы на латиницу и остаются вне поля внимания молодого поколения, а богатейший литературный капитал остается в архивах, - рассказывает Рейхан ханым. - За последние десятилетия проделана огромная работа, но нельзя сказать, что охвачена вся мировая литература, включая как художественные произведения, так и специализированные и профильные издания. Поэтому я посчитала своим долгом сделать что-то для исправления такого положения дел - так пятнадцать лет назад началась моя деятельность популяризации русской литературы.

Рейхан Мирзазаде является автором цикла книг, посвященных, в частности, таким корифеям русской литературы, как Пушкин, Лермонтов, Жуковский, Некрасов, Тургенев, Достоевский, Толстой, Чернышевский, Чехов, Есенин, Крылов, и их влиянию на развитие азербайджанской литературы. Представляя в книгах итоги своих исследований, большинство из которых она лично переводит на азербайджанский язык, автор впервые открывает многие факты для азербайджанского читателя.

Чтение книг Рейхан Мирзазаде - словно путешествие по литературному пространству XIX века. Ее книги призывают читателя к изучению произведений классиков, о творчестве и яркой личности которых она рассказывает в своих трудах.