Музыка – это сильное оружие, в том числе для достижения победы в идеологической войне

Музыкальный форум с участием видных мастеров культуры и искусства и творческих деятелей имеет большое практическое значение для решения проблем и достижения поставленных задач, сказал ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист Азербайджана и СССР Фархад Бадалбейли на торжественной церемонии открытия во Дворце "Гюлистан", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Музыка - это сильное оружие, которым необходимо правильно пользоваться не только для пропаганды и развития национальной культуры, но и в идеологической войне для достижения победы в этой сфере на международной арене. Наши исполнители и музыканты, это наша своеобразная творческая армия, с большим успехом принимают участие на международных фестивалях и конкурсах, проводят концерты, выступают на лучших сценах мира, что очень важно для пропаганды национальной культуры. Стоить отметить значимую роль Фонда Гейдара Алиева в реализации множества культурных проектов в стране и за рубежом. В то же время существует ряд проблем, которые необходимо решать, и здесь важна финансовая поддержка для претворения идей, оценки труда композиторов и т.д. В центре внимания стоит вопрос пропаганды классического искусства, серьёзных жанров музыкального искусства на отечественных телеканалах, где необходимо больше уделять эфирного времени, должно быть больше программ. Очень важна здоровая критика творческих деятелей, произведений и различных проектов для дальнейшего развития культуры. У азербайджанской музыки есть история, настоящее и уверен великолепное будущее, но для этого стоит целенаправленно и плодотворно строить свою деятельность. Уверен, что первый Музыкальный форум пройдет в открытых дискуссиях и принесет свои плоды", - отметил Фархад Бадалбейли.

Музыкальный форум, который проходит 29-31 октября в рамках мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, организован Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры Азербайджана при поддержке Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, Азербайджанской национальной консерватории, Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, Союза композиторов Азербайджана. Музыкальный форум впервые проходит в Азербайджане.

На мероприятиях с участием известных ученых-музыковедов, композиторов, дирижеров и исполнителей, проводятся обширные дискуссии с участием представителей культуры, организованы панели по темам музыкального творчества, традиций в музыке, пропаганды музыки, исследования в этой области, хореографии и т.д. Мнения и предложения экспертов в рамках форума будут обобщены и отражены в Концепции "Азербайджанская культура - 2040".