В Баку покажут представление "ЩЕЛКУНЧИК. Новогодний балет фламенко"

В зале Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 24 декабря состоится представление "ЩЕЛКУНЧИК. Новогодний балет фламенко", сообщает Day.Az.

24 декабря в 12.00 и 16:00 Театр национального танца Испании "Flamenco Live" представит невероятный новогодний праздник музыки. Посетив представление, зрители перенесутся в мир сказочного волшебства Эрнста Теодора Амадея Гофмана, таинственной музыки фламенко и мистического флера стимпанка.

"Flamenco Live" - это уникальный арт-проект, объединивший профессиональных артистов международного уровня, исполняющих живое, органичное и искреннее испанское фламенко.

Билеты можно приобрести в кассах города и онлайн по ссылке:

https://iticket.az/ru/events/kids/the-nutcracker-balet-flamenco

Телефон для справок: (051) 303 35 40.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!