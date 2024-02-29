8-летняя азербайджанка Дильшад Фархадзаде покоряет мир

На днях ученица третьего класса Музыкальной школы им. Бюльбюля, 8-летнняя скрипачка Дильшад Фархадзаде стала обладательницей Гран-при международного конкурса Сoncorso Internazionale di Violino Massimo Marin 2024 в Италии, набрав максимальные 100 баллов от жюри.

В столь юном возрасте Дильшад уже стала обладательницей гран-при и лауреатом около тридцати национальных и международных конкурсов в Азербайджане, США, Великобритании, Франции, Венгрии, России, Канаде, Украине, Израиле, Австрии, Японии, Швеции, Словении, первый из которых она завоевала в пять лет. Дильшад также выступала вместе с классическими оркестрами разных стран, представляя произведения мировых и азербайджанских классиков.

Как передает Day.Az, корреспондент Trend посетил занятия юного дарования Музыкальной школы им. Бюльбюля, побеседовав с вундеркиндом и ее педагогом Лалой Гусейновой. Учитель и ученица работали над очередным произведением. Причем, сквозь музыку и общение отчетливо была видна по-настоящему очень теплая связь между ними, как между родственными душами - любимой бабушкой и обожаемой внучкой. Это очень важно для достижения успеха.

"Я очень люблю свою учительницу, она очень добрая и душевная, и чуть-чуть требовательная", - улыбаясь, говорит малышка.

У Дильшад с трех лет появилась особая любовь к музыке, именно к скрипке, и с 4-х лет она стала заниматься с Лалой Гусейновой.

"Скрипка звучит очень красиво, и когда я играю на ней, как будто попадаю в сказку. Я очень люблю читать на ночь сказки. В них происходит то, что не бывает в жизни. И в то же время они многому учат. Чтобы добиться успеха много занимаюсь, и мне очень нравятся исполняемые произведения. Музыку надо любить. В будущем я хочу стать композитором, и уже стала сочинять различные сюжеты", - говорит юное дарование, которая любит слушать музыку Ицхака Перлмана, Хилари Хан, Дэвида Гарретта, Максима Венгеров и других известных музыкантов.

Естественно, что у ребенка не только большая любовь к музыке, но и есть множество других интересов - смотрит мультфильмы, очень любит животных и кататься на лошади. Она также любит читать художественную литературу - среди последних книг "Алые паруса" и "Приключения Алисы в стране чудес". Интересно, что девочка не любит куклы, но любит собирать зеркала вееры, и у нее даже есть коллекция из двенадцати плюшевых мишек. А любимые школьные предметы - это познание мира и инофрматика. Отметим, что она принимала участие на школьных олимпиадах по математике и английскому языку.

Как бы талантлив ни был ребенок, его можно сравнить с алмазом, который именно после огранки ювелира становится бриллиантом. И в каждом успехе бесспорна роль педагога. На протяжении около 35 лет Лала Гусейнова воспитала сотни талантливых учеников. Роль первого учителя музыки нельзя переоценить. От него зависят первые успехи, любовь к музыке и заинтересованность в занятиях, дальнейшая возможность продолжать профессиональный путь. На нем лежит большая ответственность за развитие маленького музыканта. Учитель должен любить детей и быть хорошим психологом. Очень важен индивидуальный подход к каждому ребенку, атмосфера урока, при которых развиваются творческие способности и желание музицировать, и главное - большой труд и любовь к музыке.

Преподаватель юного дарования Лала Гусейнова говорит, что читать ноты Дильшад научилась раньше, чем буквы - с 4-х лет.

"Обычно я в таком раннем возрасте детей не беру, но, когда она впервые пришла ко мне, я почувствовала в ней не по годам сообразительность, прекрасные музыкальные способности. Дильшад очень талантлива, воспринимает все очень быстро, без особых усилий играет сложные произведения, тогда как многим приходится объяснять месяцами. Например, если за полгода дети выучивают один концерт, то Дильшад - два концерта, и еще много этюдов и пьес. Поэтому мы стали работать по ускоренной программе. Конечно, как бы талантлив ни был ребенок, очень важно трудолюбие и организация учебного процесса, иначе талант пропадет. Ежедневные занятия по 2-3 часа, а для участия в международных конкурсах до 5 часов - все это требует большого труда и любви к искусству, и правильного подбора произведения. Даже дети со средним талантом, благодаря большому усердию, могут многого добиться. У меня было много талантливых детей, которые становились лауреатами. И каждый успех Дильшад - это мое личное счастье!", - сказала Лала Гусейнова.

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