Маэстро Джейхун выступит с концертом в Баку

В зале Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 17 марта в 20:00 состоится концерт виртуозного скрипача, композитора, заслуженного артиста Азербайджана маэстро Джейхуна (Джейхун Исмаилов), сообщает Day.Az.

На вечере также выступят друзья и коллеги маэстро Джейхуна.

Отметим, что музыкант покорил своим безукоризненным исполнением не только азербайджанского, но и зарубежного слушателя. Его выступления всегда интересны и харизматичны.

Билеты можно приобрести в кассах города и онлайн по ссылке:

https://iticket.az/ru/events/concerts/maestro-jeyhun/108396

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Телефон для справок: (051) 303 35 40.

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