Фильм о Гаджи Зейналабдине Тагиеве удостоен Honorable mention в Канаде
Фильм о Гаджи Зейналабдине Тагиеве "100 il şərəfli ömür" (100 лет славной жизни) удостоен премии Honorable mention десятого WideScreen Film & Music Video Festival, который прошел в Торонто (Канада), сообщил Day.Az режиссер картины Джалаладдин Гасымов.
Отметим, что 36-минутная картина "100 il şərəfli ömür" повествует о Гаджи Зейналабдине Тагиеве (1823-1924), выходце из бедной семьи, который стал миллионером и навечно остался в памяти народа как великий меценат, внесший бесценный вклад в развитие Баку и всего Азербайджана. Его образ воплотил на экране Аждар Зейналов. В фильме также рассказывается о взаимоотношениях главного персонажа с братьями Нобель, которые в те годы имели богатые нефтяные промыслы в Баку, и дружбе с другим меценатом и нефтепромышленником - Мусой Нагиевым. Около 30 процентов фильма составляют архивные кадры, часть из которых режиссер нашел в киноархивах Германии и восстановил в России.
Редактор кинопроекта - Акпер Гошалы, текст читает народный артист Эльдост Байрам.
Ранее картина также становилась лауреатом ряда международных кинофестивалей.
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