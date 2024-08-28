Актоты Раимкулова рассказала о музыкальной культуре народов Востока

Президент Фонда Тюркской Культуры и Наследия Актоты Раимкулова приняла участие в международной научно-практической конференции "Музыкальная культура народов Востока: принципы творческой гармонии в условиях глобализации", состоявшегося в рамках 13-го Международного Музыкального Фестиваля "Шарг тароналари" ("Мелодии Востока") в Самарканде, передает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld.

Выступившая на конференции, Актоты Раимкулова, поприветсвовав гостей, поблагодарила организаторов за проведение столь важного мероприятия на высоком уровне. Актоты Раимкулова подчеркнула значимость формирования и сохранения национальной идентичности в глобальной среде, а также богатое наследие и достижения Узбекистана, являющегося неотъемлемой частью тюркского мира, в области сохранения и популяризации материально-культурных ценностей тюркских народов. Президент Фонда отметила, что передача подрастающему поколению богатого наследия предков является первостепенной задачей стран тюркского мира.

В завершение выступления президент Фонда Тюркской Культуры и Наследия пожелала удачи всем участникам 13-го Международного музыкального фестиваля "Шарг тароналари", организованного Министерством культуры Узбекистана при поддержке Правительства Республики Узбекистан под эгидой ЮНЕСКО.

В мероприятии также приняли участие министр культуры Республики Узбекистан Озодбек Назарбеков, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, представители ЮНЕСКО, специалисты из зарубежных стран, в том числе музыковеды, фольклористы, культурологи, ректоры престижных вузов и руководители международных научно-исследовательских институтов и научно-творческих центров.

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