В Центр Гейдара Алиева привозят редкую художественную композицию - "Моё сердце принадлежит тебе"!

С 1 апреля в Центре Гейдара Алиева будет представлено ещё одно известное произведение.

Как сообщает в понедельник Day.Az, произведение итальянского скульптора Лоренцо Куинна "Моё сердце принадлежит тебе" (My heart is yours), созданное из изысканного богемского хрусталя и 6500-летнего дуба, впервые будет выставлено именно в Центре Гейдара Алиева.

Произведение считается одной из редких художественных композиций и олицетворяет хрупкость и утонченность. Для усиления выразительности работы автор использовал контрастные материалы. Так, сердце, созданное из дуба, символизирующего прочность, силу и решительность, окружено изящными руками, выполненными из богемского хрусталя - материала, который считается чрезвычайно хрупким. Лоренцо Куинн наиболее известен своими выразительными изображениями человеческих рук, но это первый случай, когда он использовал хрусталь для их создания. На создание сложной работы "Моё сердце принадлежит тебе" ушло более двух лет.

В настоящее время в Центре Гейдара Алиева продолжается персональная выставка Лоренцо Куинна "Равновесие в природе". Композиция "Моё сердце принадлежит тебе" в продолжение этой выставки донесёт послание о связи между человечеством и природой из Центра Гейдара Алиева.